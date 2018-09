Gewalt ist so alltäglich wie ihre Verkleidungen. Ob sie als Existenzkampf, Erziehung, Fortschritt, Nationalgefühl oder Entertainment auftritt, kaum ein Kind entgeht ihr — als Opfer oder Zeuge. Und die meisten werden mit diesen Erfahrungen allein gelassen.

Vielleicht muß es deshalb Bücher geben, die von der Gewalt erzählen. Ohne zu appellieren, ohne zu moralisieren. Der kleine Frankfurter Alibaba Verlag veröffentlicht seit gut vier Jahren eine Krimi Reihe für Jugendliche, die sich wohltuend von jeder Enid Blyton Romantik und fader "Werwars Rätselei" abhebt. Im jüngsten Band "Drogenschmuggler" der Engländerin Margaret Simpson stellen der vierzehnjährige Paul Vernon und sein Freund Barry einem Drogenring nach, der ihre Heimatstadt mit Heroin versorgt. Pauls Hass auf die Dealer ist nicht unbegründet, denn Carol, seine ältere Schwester, ist süchtig. Die beiden Jun , gen kommen einer Drogenschmuggelaktion auf die Spur, die über einen pakistanischen Frachter, eine kleine Privatyacht und eine Autowerkstatt abgewickelt wird. Paul heuert als Aushilfe an, und beobachtet zusammen mit Barry von einem gestohlenen Motorboot aus die Übergabe des Stoffes. Die Sache wird gefährlich. Vor allem, weil ihnen keiner glaubt. Mit Ausnahme der Dealer Zum einen erzählt Margaret Simpson eine richtig spannende Kriminalgeschichte von zwei Jungen an der Schwelle zur Pubertät, deren Lust auf Abenteuer plötzlich lebensgefährlich wird. Sie erzählt aber auch von Drogenerfahrungen Jugendlicher, die in einer endlosen Spirale zu neuen Verstrickungen führen.

Und so entwickelt sich die unaufdringliche Geschichte genrehaft genug, um zu unterhalten, ist aber andererseits so problemorientiert, daß trotz des Lesevergnügens genügend Luft zum Nachdenken bleibt.

Nadia Wheatleys Roman "Eingekreist — Cols Geschichte" spielt auf der anderen Seite des Globus. Ihr Ich Erzähler, der siebzehnjährige Col, wächst in einem Holzfällerdorf in der tiefsten australischen Provinz auf. Doch der Schein der ländlichen Idylle trügt. Dies wird offensichtlich, als eine Gruppe von Naturschützern auftaucht, um die Abholzung des Waldes zu verhindern. Obwohl Cols Familie von dem Geld lebt, das der Vater als Saisonarbeiter für das Sägewerk verdient, gehört Cols stille Sympathie den "Ökos". Zudem verliebt er sich in das schöne Stadtmädchen Jade mit den sagenhaft grünen Augen, die im Camp der Ökos lebt. Als schließlich die Gewalt zwischen Dorfbewohnern und Naturschützern eskaliert, sitzt Col hilflos zwischen allen Fronten. Zu Beginn der Geschichte liegt er mit gebrochenen Beinen im Krankenhaus. Dort schreibt er, mit einem Ermittlungsverfahren wegen Totschlags am Hals und einem Gefühl tiefer Heimatlosigkeit in Kopf und Bauch, seine Geschichte. Zunächst für seinen Rechtsanwalt, doch dann eher für sich selbst. Und dabei weiß er immer weniger, was richtig und falsch ist und wer eigentlich seine Freunde sind.

Die in Australien mehrfach ausgezeichnete Kinder- und Jugendbuchautorin Nadia Wheatley hat für ihren Ich Erzähler einen stimmigen HoldenCaufield Ton gefunden, der an keiner Stelle aufgesetzt wirkt. Das Ineinander von Träumen, Gedanken, Erinnerungen und märchenhaften Phantasien führt den Leser in eine zunächst fremde Welt. Doch so fremd sie scheint, die Probleme sind vertraut. Keine leichte Lektüre, aber lohnend und mit einem — hinreichend gebrochenem — HappyEnd. Ich mag Geschichten, die gut ausgehen. Trotz alledem. Kristian Lutze Aus dem Englischen von Gerda Bean; AlibabaVerlag, Frankfurt 1991; 144 S, 16 - DM Aus dem Englischen von Susanne Koppe; Beltz & Gelberg, Weinheim 1991; 216 S , DM