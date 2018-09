Die versammelten Freimaurerbrüder waren in tiefes, andächtiges Schweigen versunken. Sie sammelten sich gerade in Erwartung ihres ehrwürdigen Rituals zur Einweihung eines Suchenden, als Punkt elf Uhr ein schriller, unglaublich, aber offenkundig weiblicher Schrei den Tempel des herrlichen Baumeisters der Welt durchgellte. Was war geschehen?

Das Undenkbare: William Thackerays Großtante hatte sich, wie der englische Schriftsteller in seinem „Snobsbuch“ zum besten gibt, „in dem mächtigen Uhrgehäuse der Königlichen Rosenkreuzer-Loge zu Bungay in der Grafschaft Suffolk versteckt, weil sie das Treiben in der Loge, der ihr Gatte angehörte, belauschen wollte. Als es nun elf Uhr schlug, wurde sie von dem Summen und Dröhnen so in Schrecken versetzt, daß sie gerade in dem Augenblick, als der Meister vom Stuhl den geheimnisvollen Bratrost zur Aufnahme eines Novizen bringen ließ, in die Mitte der versammelten Logenbrüder hereinplatzte. Daraufhin wurde sie mit verzweifelter Einstimmigkeit zur Großmeisterin vom Stuhl auf Lebenszeit gewählt.“

Der Alptraum eines jeden Freimaurers war Realität geworden. Nicht genug damit, daß ein Nichteingeweihter das Allerheiligste geschaut hatte, der profane Eindringling gehörte auch noch dem weiblichen Geschlecht an.

Mit dieser couragierten Tat verletzte die Vorfahrin des Dichters eines der Grundgesetze der Freimaurerei. Schon fünf Jahre nachdem sich die erste Großloge in England konstituiert hatte, konnte es 1723 ein jeder schwarz auf weiß lesen: „Die als Mitglieder einer Loge aufgenommenen Personen müssen gute und aufrichtige Männer sein, von freier Geburt, in reifem und gesetztem Alter, keine Leibeigenen, keine Frauen, keine sittenlosen und übel beleumdeten Menschen, sondern nur solche von gutem Ruf“, heißt es in den „Alten Pflichten“, dem „Constitutionen-Buch der Alten Ehrwürdigen Bruderschaft Der Frey-Maurer“.

Der Grundstein für den Ausschluß der zweiten Hälfte der Menschheit war mit diesem freimaurerischen Gesetzbuch gelegt. Noch im 19. Jahrhundert wird in den „Alten Landmarken“, die ebenfalls die Großloge von England erlassen hat, diese Ausgrenzung durch den Punkt 18 „Frauen, Krüppel und Sklaven können nicht beitreten“ bekräftigt.

Ungestört wollte das herrschende Geschlecht in seinen Logen an einem toleranteren und humaneren Weltengebäude bauen. Die Reize des Weibes würden selbst die standhaftesten Brüder von ihrer geistigen Arbeit ablenken, war der eine Vorwand für die Entfernung des schönen Geschlechts. Die andere Begründung wog schwerer: „Es“ sei kein Geisteswesen, damit ritualunfähig und folglich für den Bund ungeeignet.

Der Philosoph der geistigen Steinmetze, Johann Gottfried Herder, läßt seinen Faust auf den Einwand (s)einer Frau, gerade ihre Geschlechtsgenossinnen seien von Natur aus „geborene Freimaurerinnen am reinen Bau und Fortbau der Menschheit“, entgegnen: „Halt, Linda! Und doch gehört Ihr bei Euren großen Gedanken und Imaginationen doch nicht in dies geschlossene Viereck des Berathens und Wirkens. Läuft nicht die Phantasie oft mit Euch fort? Ist nicht der gute Trieb immer voran? Ihr seid zu thätig, zu barmherzig; der Augenblick übernimmt Euch. Auf Einmal würdet Ihr der gesammten Menschheit helfen wollen und alles verderben. Schon deshalb gehört Ihr nicht in jenes stillberathende, leidenschaftslos wirkende Viereck“ einer Loge.