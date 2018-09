In der Autoindustrie rücken die europäischen und japanischen Hersteller immer enger zusammen. Das jüngste Beispiel: Volkswagen und sein spanisches Tochterunternehmen Seat wollen zusammen mit Suzuki ein neues Mini-Auto entwickeln, bauen und vertreiben. Produziert und verkauft werden soll der Kleinwagen hauptsächlich in Europa – vermutlich bei Seat in Spanien. Dort läuft das kleinste Modell namens Marbella – früher Fiat Panda – schon seit zehn Jahren vom Band und braucht bald einen Nachfolger. Autos dieser Klasse haben in Europa einen Marktanteil von mehr als dreißig Prozent, in Südeuropa sogar bis zu fünfzig Prozent. Das Projekt Swatchmobil, gedacht als reines Stadtwägelchen, wird unabhängig davon mit dem Schweizer Uhrenindustriellen Nicolas Hayek verfolgt.

Suzuki, der sechstgrößte Autohersteller Japans, bringt passendes Know-how für die Kooperation mit, denn er ist der führende japanische Anbieter von Kleinwagen.

Nachdem die japanischen Branchenführer Toyota und Nissan in Großbritannien eigene Werke errichteten oder noch dabei sind, häufen sich nun die Joint-ventures, die Honda und Rover in England 1985 begannen. Im August dieses Jahres beschlossen Volvo und Mitsubishi, gemeinsam in den Niederlanden eine Mittelklasse-Limousine zu bauen. Und Mazda, seit langem auf der Suche nach einer Produktionsbasis in Europa, wird wohl bald mit Ford einig: Von den Ford-Bändern werden dann Autos mit Mazda-Emblem rollen.

AEG-Chef Ernst Georg Stöckl befindet sich weiter auf Verkaufstour: Nach der Veräußerung des Kabelgeschäfts an den französischen Konzern Alcatel und der angestrebten Übergabe der Vertriebsorganisation von AEG Olympia Office in Wilhelmshaven an den amerikanischen Hersteller Smith Corona soll nun auch der Bereich Elektrowerkzeuge den Besitzer wechseln. In aussichtsreichen Verhandlungen steht AEG mit dem schwedischen Konzern Atlas Copco. Die Druckluft- und Hydraulikgeräte der Skandinavier sind vor allem in der Bauindustrie und im Bergbau gut eingeführt. Die Sägen, Bohrer und Schleifmaschinen von AEG für Heimwerker sollen Atlas Copco nun helfen, auch im Konsumsektor Fuß zu fassen.

Für die Sparte Elektrowerkzeuge, mit rund 420 Millionen Mark Jahresumsatz und knapp zweitausend Beschäftigten in Winnenden (Württemberg) angesiedelt, sucht die Daimler-Tochter AEG schon seit längerem einen Interessenten. Der Randbereich paßt zuwenig in das High-Tech-Konzept von Daimler-Chef Edzard Reuter. Eine Liaison mit Marktführer Bosch scheiterte am Veto des Bundeskartellamtes. Gespräche mit den Konkurrenten Metabo und Black & Decker verliefen im Sande. Als Hürde erwies sich vor allem der Wunsch der AEG-Manager, den Markennamen zu erhalten. Da Atlas Copco bei Heimwerker-Artikeln kein eigenes Markenimage mitbringt, gab es hier kaum Probleme. Auch beim Kartellamt dürfte der Deal, käme er zustande, anstandslos durchgehen.

Der Japaner hat aufgegeben. Akiro Akagi, Eigentümer der Leyton-House-Gruppe, Immobilienspekulant, Motorsportfan, Beschuldigter in einem der großen Tokioter Finanzskandale und bislang Hauptaktionär bei der Hugo Boss AG, hat am vergangenen Freitag seine Anteile am schwäbischen Herrenschneider verkauft. Neuer Eigentümer der Aktienmehrheit von 63,7 Prozent samt einer Option über weitere 13,8 Prozent wird, sofern die Kartellbehörden zustimmen, die italienische Textilholding Lane G. Marzotto e Figli SpA nun mit insgesamt fast drei Milliarden Mark Umsatz größter europäischer Textilkonzern.

Unter der Leitung von Graf Pietro Marzotto hat die Gruppe den Sprung an die Spitze in kürzester Zeit geschafft. Die Expansion der Marzotto-Holding begann in Italien 1985 mit der Übernahme des größten europäischen Leinenherstellers Bassetti. Drei Jahre später kaufte er der Staatsholding ENI die verlustreiche Textilholding Laneross ab. Marzotto sanierte sie mit Hilfe eines straff geführten Managements.