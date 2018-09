Merkwürdig: Über Otto von Bismarck, der das Deutsche Reich von 1871 gründete, und über Adolf Hitler, der es zerstörte, sind unzählige Bücher erschienen, darunter auch einige glanzvolle Biographien. Wilhelm II hingegen, der letzte Hohenzollernherrscher, der immerhin dreißig Jahre lang regierte, hat bis heute keinen großen Interpreten gefunden. Gewiß, auch über ihn gibt es eine Reihe biographischer Versuche — von Emil Ludwigs Portrait aus dem Jahre 1926 bis hin zur Charakterskizze des englischen Historikers John G G. Röhl von 1987. Doch das alles blieben Annäherungen, weit entfernt von einem abgerundeten Gesamtbild.

Offenbar hat die Schwierigkeit einer Beschäftigung mit Wilhelm II nicht nur etwas zu tun mit den bizarren Eigenarten seiner Persönlichkeit, sondern auch mit den widersprüchlichen Befindlichkeiten einer Epoche, der er den Namen gab und deren politische Kultur, oder richtiger Unkultur, er in ganz ungewöhnlichem Maße repräsentierte. Jeder Versuch einer Ortsbestimmung Wilhelms II in der deutschen Geschichte muß also immer beides im Auge behalten: die Korrespondenz zwischen dem Mann und seiner Zeit, die Wechselwirkung zwischen kaiserlicher Politik und den Kräften und Tendenzen, die sie trugen und beeinflußten. Genau dies unternimmt ein von Röhl herausgegebener Sammelband, der die Ergebnisse einer von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften veranstalteten internationalen Tagung präsentiert. Die Beiträge des ersten Teils kreisen um die kontrovers diskutierte Rolle Wilhelms II im politischen Entscheidungsprozeß: War er ein "Schattenkaiser", der nur ausführte, was ihm die herrschenden Eliten in Armee, Bürokratie, Großindustrie und Großlandwirtschaft zu tun aufgaben, oder war er ein selbstherrlicher Autokrat, nach dessen Pfeife alle anderen tanzen mußten? Die amerikanische Historikerin lsabel Hüll steuert zu dieser Kontroverse einige bedenkenswerte Überlegungen bei: Sie schlägt vor, das "persönliche Regiment" des Kaisers aus der begrifflichen Konnptation mit einer vormodernen, absolutistischen Regierungsweise zu lösen (in die es der Verfassungshistoriker Fritz Härtung schon in den zwanziger Jahren gestellt hatte, um damit zugleich dessen fiktiven Charakter zu enthüllen), es vielmehr zu betrachten als eine Regierungsform der Moderne, als Versuch nämlich, "Monarchie auf das bürgerliche oder eben Massenzeitalter zuzuschneiden".

Gegen die behauptete Zeitgemäßheit der Regierungspraxis steht allerdings die Feststellung Katherine A. Lermans (LampeterWales), daß unter Wilhelm II sich Formen der Liebedienerei und des Byzantinismus breitmachten, und zwar in einem Ausmaß, wie man es eher in der Hofschranzenwelt des 18. Jahrhunders, kaum aber in der Machtzentrale der führenden Industrienation des Kontinents zu Beginn des 20. Jahrhunderts vermuten würde. Auf die Spitze getrieben wurden diese Tendenzen von Reichskanzler Bernhard von Bülow, dessen politische Rolle die Autorin zu Recht mit der eines "Höflings" vergleicht.

Wichtig und für die künftige Forschung wegweisend dürfte die Empfehlung Wilhelm Deists (Militärgeschichtliches Forschungsamt, Freiburg) sein, in der Beurteilung des "persönlichen Regiments" des Kaisers zwischen verschiedenen Phasen seiner politischen Wirksamkeit zu unterscheiden. Im Ersten Weltkrieg war der Oberste Kriegsherr tatsächlich nur noch ein "Schattenkaiser". Seiner Aufgabe, politische und militärische Planungen zu koordinieren, vermochte er noch weniger gerecht zu werden als vor dem Kriege. Deist sieht darin aber nicht nur persönliches Versagen des unwandelbar flatterhaften, zu konzentrierter Arbeit unfähigen Monarchen, sondern auch einen Ausdruck der grundlegenden Strukturproblematik des Kaiserreichs, in dessen Verfassung die extrakonstitutionelle, dem Einfluß des Parlaments entzogene Stellung der kaiserlichen Kommandogewalt festgeschrieben war. Um die Beziehungen zwischen Wilhelm II und der wilhelminischen Gesellschaft geht es in den Beiträgen des zweiten Teils. Der Salzburger Historiker Fritz Fellner schildert, wie sich diese Beziehungen in den Augen österreichischer Zeitgenossen ausnahmen. Bemerkenswert, ist, daß der Kaiser trotz (oder gerade wegen?) vieler Witze, die über ihn kursierten, offenbar in großen Teilen des deutschen Volkes Popularität genoß. Fellner zitiert, was Egon Friedeil in seiner "Kulturgeschichte der Neuzeit" festgehalten hat: "Seit Fridericus hatte man auf deutschem Boden nicht mehr erlebt, daß ein ganzes Zeitalter Stempel und Etikett eines Fürsten trug Die meisten Deutschen der wilhelminischen Ära waren nicht anders als Taschenausgaben, verkleinerte Kopien, Miniaturdrucke Wilhelms Da denkt man natürlich gleich an Diederich Heßling, in dem Heinrich Mann den Typus des wilhelminischen Untertanen verewigt hat.

Wilhelm II war von seinem Gottesgnadentum überzeugt und zugleich auf öffentliche Präsenz und Publicity bedacht wie kein Hohenzollernherrscher vor ihm. Mit seinen Zeitgenossen teilte er die Faszination durch die moderne Technik. Er förderte, wie Christian Simon (Basel) zeigt, die Wissenschaften, deren Erkenntnisse dem industriellen Fortschritt dienten. Den Technischen Hochschulen verlieh er das Promotionsrecht, was ihm selber 1913 den Titel des "Dr ing ehrenhalber" eintrug. Er pflegte enge Kontakte zu führenden Industriellen, besonders zu Kanonenkönig Alfred Krupp. Der "Primat der Rüstungsindustrie" — so Hartmut Pogge von Strandmann (Oxford) — war ganz unbestritten; die Wissenschaft sollte der Wehrkraft zuarbeiten.

War Wilhelm II auch in Arbeiterkreisen populär? Der Beitrag von Marina Cattaruzza (Triest) "Das Kaiserbild in der Arbeiterschaft am Beispiel der Werftarbeiter in Hamburg und Stettin" gibt darüber leider keine zuverlässige Auskunft. Dabei ist die Quellenlage für Hamburg so günstig wie nirgendwo sonst: Über 20 000 "Vigilanzberichte" aus Arbeiterkneipen, von Polizeispitzeln zusammengetragen, ruhen im Hamburger Staatsarchiv. Die Autorin hat keinen Blick hineingeworfen, ja nicht einmal die von Richard J. Evans besorgte Auswahledition "Kneipengespräche im Kaiserreich" (1989) herangezogen.

Auch Bernd Sösemann (Berlin) bleibt in seiner Betrachtung über den "Verfall des Kaisergedankens im Ersten Weltkrieg" allzusehr auf die gesellschaftlich politischen Eliten fixiert. Immerhin kann er nachweisen, wie der Kaisergedanke sich im Krieg von der Person Wilhelms II ablöste und auf den Sieger von Tannenberg, Hindenburg, übertragen wurde, der schon zu Kriegszeiten, noch mehr aber nach seiner Wahl zum Reichspräsidenten der Weimarer Republik 1925 zu einer Art "Ersatzkaiser" heranwuchs. Der Hindenburg Mythos erfüllte somit eine Brückenfunktion zwischen Kaiserkult im Zweiten und Führerideologie im "Dritten Reich". Die Frage nach der Kontinuität steht auch im Zentrum des dritten Teils, der sich mit den Zielen wilhelminischer Weltmachtpolitik beschäftigt. Darüber wissen wir seit den Forschungen Fritz Fischers und Volker R. Berghahns besser Bescheid als über manches andere Kapitel der wilhelminischen Ära. Beide kommen in diesem Band zu Wort: Berghahn, heute akademischer Lehrer in den Vereinigten Staaten, bekräftigt noch einmal seine Auffassung, daß der Schlachtflottenbau in erster Linie dazu dienen sollte, den bedrohten innenpolitischen Status quo gegen die Kräfte der Demokratie zu stabilisieren — "auch und gerade um den Preis einer Revolutionierung des internationalen Systems". Fischer unterstreicht die treibende Rolle Wilhelms II in den Vorkriegskonflikten, ohne allerdings für seine These, daß vom "Kriegsrat" am 8. Dezember 1912 eine gerade Linie zur Kriegsauslösung von 1914 führe, neues Beweismaterial beizubringen. Auch die Berichte des Schweizer Botschafters in Berlin über Gespräche mit Wilhelm II , die Terence F. Cole (Edinburgh) uns als aufregenden Quellenfund anpreist, bringen hier keine neuen Erkenntnisse. Plausibler erscheint da schon der Einwand Deists, daß Wilhelm II aufgrund der unzureichenden Führungsorganisation des Kaiserreichs zur Entwicklung einer zielbewußt auf den Krieg zusteuernden Strategie gar nicht in der Lage gewesen sei.