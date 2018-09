Ungewöhnliche Touren mit einem Schuß Abenteuer gibt es auch als Pauschalangebot vom Reiseveranstalter. Hier einige Arrangements für die Wintermonate, die über die gängigen Offerten hinausgehen.

Vier Tage mit dem Hundeschlitten durch Finnisch Lappland geht es bei einem Trip, den Arktis Reisen Schehle (Memminger Straße 71-75, 8960 Kempten, Tel. 0831/210 49) im Programm hat. Die „Husky-Expedition“ startet in Kittilä, nördlich des Polarkreises. Die Tagesetappen betragen zwanzig bis fünfzig Kilometer. Übernachtet wird in Hütten, das Essen, zumeist Fisch oder Rentierfleisch, wird am Lagerfeuer zubereitet. Den Umgang mit den Husky-Gespannen erklären erfahrene Schlittenhundeführer, so daß jeder Teilnehmer selbst durch die verschneiten Wälder oder über zugefrorene Seen und Flüsse fahren kann. Zwischen Dezember und April stehen acht Termine zur Wahl. Insgesamt dauert die Reise mit Flug von Deutschland sechs Tage und kostet ab und bis Hamburg 2445 Mark. Erster Reisetermin: 20. bis 25. Dezember.

Zum Radwandern im Katmandu-Tal am Fuße des Himalaja-Massivs sollten nur Radfahrer aufbrechen, die es sich zutrauen, 25 Kilometer pro Tag auch auf holprigen Wegen zurückzulegen. Beim Veranstalter Airtours wird das Programm jeden Samstag mit mindestens sieben Teilnehmern gestartet. Trotz der sportlichen Betätigung wird die Kultur nicht vernachlässigt. Drei Königsstädte, Katmandu, Patan und Baktapur, werden besichtigt. Man übernachtet im Hotel „Narayani“ in Patan, Busse bringen die Sportler zu den täglich wechselnden Startpunkten. Einschließlich Vollpension, sieben Hotelübernachtungen und Betreuung durch Tiroler Radwanderführer kostet das Arrangement ohne Flug von 1071 Mark an.

Maximal vierzig Personen finden Platz in den Suiten der Salon-Schlafwagen des Luxuszuges Pride of Africa bei einer Eisenbahnfahrt durch das östliche Transvaal. Die rund tausend Kilometer lange Strecke führt von Johannesburg oder Pretoria (Abfahrt jeden Samstag) zum Krügerpark und durch die Drakensberge. Natürlich gehört zum Nostalgiezug auch ein Bar-, ein Aussichts- und ein eleganter Speisewagen. Der Preis für das viertägige Luxusprogramm beginnt bei 3376 Mark, Vollpension, Pirschfahrten mit Wildhütern und auch alkoholische Getränke inklusive. Die Veranstalter Euro Lloyd Reisebüro (Alstertor 13, 2000 Hamburg 1, Tel. 040/32 81 06 42), Airtours und Menzell Reisebüro (Alter Wall 67-69, 2000 Hamburg 11, Tel. 040/37 00 70) empfehlen aufgrund großer Nachfrage frühzeitige Anmeldung.

Zweimal im nächsten Jahr bietet Hansa Tourist (Hamburger Straße 132, 2000 Hamburg 76, Tel. 040/29 18 20) Skiwanderungen über den Baikalsee an: vom 9. bis zum 23. Februar und vom 8. bis zum 22. März. Kostenpunkt: 2075 Mark ab Frankfurt oder Hamburg. Nach einem Stopp in Moskau auf dem Hin- und Rückflug beginnt und endet das Skilanglaufprogramm in Bratsk. Gute Kondition wird verlangt für die siebzig Kilometer lange Strecke über den Baikalsee von Nischniangarsk zum Khakusy-Camp (mit Übernachtung in Zelten).

Erstmals in diesem Winter kann man mit Intourist-Reisen (Kurfürstendamm 63, 1000 Berlin 15, Tel. 030/880 70) zu den Rentierzüchtern in die Komi-Republik reisen. Der Besuch im Dorf Ishma, in dem die nomadisierenden Züchter von Mitte Februar bis Mitte März mit ihren Herden Station machen, vermittelt auch Eindrücke über die Lebensweise der Bewohner, die seit dem 16. Jahrhundert von der Rentierzucht leben. Außerdem stehen noch Besuche von Moskau und Leningrad im Programm. Preis ab Berlin 1495 Mark, ab Frankfurt 1595 Mark, Termin: 1. bis 8. März.

Helga Loka