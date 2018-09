Von Norbert Kostede

Krieg in der Vielvölkerrepublik Jugoslawien: Liegt es allein an Titos sozialistischer Diktatur, wenn der alte balkanische Vielvölkerstaat in Mord und Totschlag endet? Wohl kaum, denn jeder noch so flüchtige Blick auch auf demokratische Länder – moslemische Sikhs gegen Hindus in Indien, Juden gegen Schwarze in New York, Terrorismus im Baskenland, Brandsätze gegen Asylbewerber in Deutschland – verrät, daß ethnische oder religiöse Gewaltkonflikte keine Spezialität von Diktaturen oder postkommunistischen Systemen sind. Demokratien fördern sicherlich den Interessenausgleich in ethnisch vielschichtigen Staaten besser als autoritäre Systeme. Dennoch kann in allen, in alten und modernen Gesellschaften das friedliche Neben- und Miteinander verschiedener Kulturen unversehens in Haß und Gewalt umschlagen, sei es in wirtschaftlichen Krisen oder unter äußerer Bedrohung.

Grund genug, daß sich nun auch Linke und Liberale in der Bundesrepublik fragen, ob ihre Antworten auf die neuen Einwanderungswellen und Integrationsprobleme tatsächlich überzeugen können. Diese Antworten kreisen bisher um das Konzept der multikulturellen Gesellschaft, wie es von liberalen CDU-Politikern wie Heiner Geißler und Manfred Rommel, vom Sozialdemokraten Oskar Lafontaine bis hin zum 68er-Veteranen Daniel Cohn-Bendit vertreten wird. Doch bei all ihrer berechtigten Kritik an konservativen Rückfällen in nationalstaatliches Denken, an der Politik einer geschlossenen "Festung Europa", an "Germanisierungs"-Pädagogik und an "Ausländer raus"-Entmischungsphantasien der Rechten sind die Leerstellen und inneren Widersprüche ihres eigenen Entwurfs nicht zu übersehen.

Das Konzept der multikulturellen Gesellschaft besteht aus zwei Komponenten: nach außen eine Politik der offenen Grenzen, nach innen eine republikanische Ausländer-Integration neuer Art. Die Probleme und der politische Regelungsbedarf multikultureller Gesellschaften werden von ihren Wortführern gewaltig unterschätzt.

Offene Grenzen des Einwanderungslandes Bundesrepublik: Im Kontext europäischer Vereinbarungen soll ein deutsches Einwanderungsgesetz mit Quoten (Wieviel Immigranten pro Jahr?) und Kontingenten (Aus welchen Ländern?) die Zuwanderung kontrollierbar und durchschaubar machen – und ein Übermaß verhindern. Das Grundrecht auf Asyl, heute sowohl von Flüchtlingen als auch von Arbeitsimmigranten genutzt, könnte dadurch wieder auf seine eigentliche Bestimmung konzentriert werden: den Schutz vor politischer Verfolgung.

Zwar sprechen alle demokratischen Parteien von "offenen Grenzen", aber wie weit die Öffnungspolitik tatsächlich gehen soll, ist angesichts der Wirtschaftsmisere und des sozialen Elends jenseits der Grenzen Westeuropas umstritten. Innen- und Justizminister aus 27 Staaten haben auf einer Konferenz in Berlin in der vergangenen Woche verschärfte Grenzkontrollen, Abschieberegelungen und eine "Rücknahmepflicht" für Personen, die aus dem eigenen Staat illegal in einen anderen eingereist sind, vereinbart; sie wollen gegen Wanderungsbewegungen aus Osteuropa und über Mitteleuropa hinweg vorgehen können. Hier sollten Voraussetzungen geschaffen werden, damit im Notfall – und so gut es bei langen innerkontinentalen Grenzen eben geht – die Schleusen geschlossen werden können. Den Rechtsradikalen, aber auch vielen Unionspolitikern, die heute schon "Grenzen dicht!" rufen, gingen selbst die Berliner Vereinbarungen nicht weit genug.

Die radikale Gegenposition dazu wurde von der Alternativen Liste Berlin formuliert: "Wir treten dafür ein, daß jeder an dem Ort leben kann, für den er sich entscheidet – unabhängig von der Nationalität." Hier wird im Grunde die Abschaffung aller staatlichen Grenzen gefordert; alternative Mittelschicht-Philanthropen muten den deutschen Industriearbeitern und Arbeitslosen eine Konkurrenz auf dem Stellen- und Wohnungsmarkt zu, die sie für sich selbst wohl kaum akzeptieren würden.