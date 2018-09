Dieser Band bietet eine ganz eigene Annäherung an das Deutschlandproblem: im Spiegel der politischen Karikatur. In einer Sammlung von etwa 500 Arbeiten aus so unterschiedlichen Zeitungen wie FAZ, Welt, Süddeutsche Zeitung, Spiegel, Neues Deutschland, New York Herald Tribune und Manchester Guardian, um nur einige zu nennen, zeichnet Wolfgang Marienfeld, Professor für Geschichte und ihre Didaktik, die deutsche Nachkriegsgeschichte nach.

Die Zeichnungen setzen in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs ein, begleiten, die Phase der beiden Staatsgründungen auf deutschem Boden bis zum Bau der Mauer und beleuchten schließlich das geteilte Deutschland im Schatten der Mauer. Ein Nachtrag geht auf die aktuelle Entwicklung und Aufbruchstimmung in der DDR im Herbst 1989 ein. Begleitende Texte erhellen die politischen Hintergründe und stellen die Karikaturen in einen größeren Zusammenhang. Die Künstler verstehen ihre oft geradezu kargen und doch so aussagekräftigen Strichzeichnungen als „Waffe im politischen Kampf“. Der Autor charakterisiert sie in seinem Vorwort als „witzig, gleichwohl immer ernst, oft nicht einmal auf befreiendes Gelächter, sondern auf Erschrecken und Entsetzen ausgerichtet“. Die getroffene Auswahl von Karikaturen belegt dies nachdrücklich. Gisela Heitkamp

Wolfgang Marienfeld:

Die Geschichte des Deutschlandproblems im Spiegel der politischen Karikatur

CW Niemeyer Verlag, Hameln 1990; 264 S., Schwarzweißabbildungen, 38,– DM