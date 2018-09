Inhalt Seite 1 — Brillanz und Brillantine Seite 2 Auf einer Seite lesen

Enarchie ist das genaue Gegenteil von Anarchie. In Frankreich weiß das jeder: Die exklusive Ecole nationale d’administration, 1945 von Michel Debré gegründet und seither von rund zehntausend Absolventen besucht, Postanschrift 13, Rue de l’Université, 75007 Paris, ist die Pflanzschule der Macht für Verwaltung, Politik und Wirtschaft. Wo der Anarchist von der Abschaffung des Staates träumt, dient der énarque, der erfolgreiche Student dieser Elitehochschule, dessen Erhaltung – zu beider Nutzen und zum eigenen Prestige.

Jetzt soll die Ena von Paris nach Straßburg umziehen, weil dort angeblich Europa näher ist: eine Revolution von oben im zentralistischen Frankreich, dessen zentralistischste Institution gerade diese ist. Als uns die Nachricht „Délocalisation de l’Ena“ auf den Tisch flatterte, lasen wir in unserer Überraschung zuerst „décolonisation“.

Welch eine Freudsche Fehlleistung, denn die Enarchie ist ja tatsächlich eine Kolonisation des Staates durch eine kleine Berufsaristokratie, einzigartig auf der Welt und höchst bedenklich für eine moderne Demokratie. Die Gewaltenteilung wird so in einem Netz von Beziehungen gefesselt, an dem jeder Student – welch schnödes Wort bei dieser feinen Adresse... – mitknüpft und mit dem die „Ehemaligen“ ihren Einfluß sichern.

Den Mut zum tiefen Schnitt konnte nur jemand aufbringen, der selbst nicht in dieses undurchschaubare Geflecht verstrickt ist. Premierministerin Edith Cresson gehört durch Neigung, Laufbahn und Geschlecht – denn die Enarchie ist ein Patriarchat, nur jeder zehnte Enarch ist weiblich – nicht zu diesen Aristokraten der Republik, ganz anders als ihr Vorgänger Michel Rocard, der neben sich in der Ministerrunde gleich von neun „Ehemaligen“ flankiert wurde.

Cresson hätte diesen sanften Staatsstreich ohne Rückendeckung von François Mitterrand nicht gewagt. Der Präsident findet an den kieselglatten Technokraten nur wenig Gefallen. In seiner herzlichen Abneigung weiß sich Mitterrand mit den meisten Franzosen einig, die sich mit der Arroganz vieler prominenter Enarchen nie abfanden – und zugleich davon träumen, daß ihr Sohn eines Tages zu ihnen gehört.

Der typische Enarch, in zwei Studienjahren auf Stromlinie getrimmt, sucht unter allen Umständen zu gefallen, und genau das macht ihn oft unausstehlich. Er muß, wie ein Zögling einmal erklärte, zu allem etwas zu sagen haben, auch wenn er von nichts etwas versteht, muß eine enzyklopädische Oberflächlichkeit pflegen. Dabei entsteht beim einen Brillanz und beim anderen nur Brillantine.

Prestige reimt sich auf Paris, schon darum gellte ein Wutschrei durch die modernen Hallen hinter dem alten Kutschertor in der Rue de l’Université. In Straßburg wird der erzpariserischen Ena der Humus entzogen: Am Ende wird sie dort eine Art Bundesverwaltungsschule à la française sein, korrekt, effektiv, langweilig. Die Enarchen wehklagten, so würden die Besten der Jugend von Höherem abgeschreckt. Freilich war darum unlängst die Ena selbst bemüht, als sie sich die Studienplätze noch rarer, die Elite noch elitärer wünschte. Aber kleiner wurde zur Überraschung zuerst die Zahl der Bewerber, die sich von einem Jahr aufs andere halbierte.