An Ruhr und Saar knallten am Montag zwar keine Champagnerkorken, aber unbehaglich war die Stimmung nicht. Mit dem Ergebnis der Bonner Kohlerunde, die mit dem dritten Gespräch nun abgeschlossen ist, kann, der Bergbau leben. Natürlich muß er wieder einmal Federn lassen, führt auch diese Kohlerunde zu weiteren Zechenstillegungen und zum Abbau der Beschäftigtenzahl um gut 30 000 bis zur Jahrtausendwende. Doch an den Fundamenten des Subventionssystems ist nicht gerüttelt worden.

Für die Bergleute, Opfer der neuerlichen Anpassungswelle, sind Hilfen zugesagt worden – sie werden nicht einfach „in den Markt entlassen“, wie das in anderen Branchen eher die Regel ist. Und sie werden wohl auch nicht nach bewährtem Muster samt und sonders auf andere Zechen verlegt oder in den vorgezogenen Ruhestand geschickt werden – das läßt das niedrige Durchschnittsalter der Bergarbeiter nicht zu.

Nach den Demonstrationen und Mahnwachen, die diese Kohlerunde begleiteten, werden sich die Bergleute nun wieder als das erweisen, was sie sich in ihrem Lied („Glück auf, der Steiger kommt“) selbst gern bescheinigen – nämlich „kreuzbrave Leut’“ zu sein. Vermutlich wird es noch da und dort zu begrenzten Aktionen kommen, wenn sich Zechenstillegungen konkretisieren. Aber richtigen Ärger wird es. nur dann geben, wenn Zusagen aus der Kohlerunde nicht eingehalten werden. Und das kann man nicht völlig ausschließen, denn so ganz haben die Beteiligten ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht.

So ist noch keine Einigung darüber erzielt, wer die Verstromung deutscher Kohle – mit 35 von für das Jahr 2000 vorgesehenen 50 Millionen Tonnen deutlich der größte Brocken – subventioniert. Die Stromerzeuger wollen den Kohlepfennig abschaffen; der Staat, der dann einspringen müßte, hält sich bedeckt. Hier besteht Handlungsbedarf. Wenn das zur Zufriedenheit der Bergleute geregelt ist, dann sollte man sie erst einmal in Ruhe lassen – auf Abreden muß man sich verlassen können, Kohlerunden dürfen keine Dauererscheinung werden. hgk