Von Peter Körte

Bei Pinckney Benedict wird nicht lange gefackelt. Wie es sich für gute Short stories gehört, springen die Erzählungen mitten hinein, bleiben dicht an den Figuren und verraten selbst in dramatischen Momenten eine trockene Beiläufigkeit: „Brunty dachte, Paxco wolle eine Knarre ziehen, also griff er in seine Jacke, riß blitzschnell das Filetmesser mit der dünnen Klinge heraus und rammte es Paxco mitten in die Brust. Paxco sackte gegen die Sperrholzbarriere der Hundearena und hustete Blut.“

Merkwürdig ist an diesen Geschichten allein, daß der deutsche Verlag sie als Taschenbuch erscheinen läßt, wo sie leicht übersehen werden könnten. Pinckney Benedict, Jahrgang 1964, erhielt mit gerade 22 Jahren seinen ersten Literaturpreis. Sein Erzählungsband „Im Sumpf“ erschien unter dem Titel „Town Smokes“ vor vier Jahren in den USA. Benedicts Geschichten besitzen den selbstverständlichen Klang gesprochener Sprache, ohne gekünstelte Rauheit, ohne den hölzernen Ton imitierten Slangs, und sie wurden von Walter Hartmann in ein Deutsch gebracht, das nicht nur lesbar, sondern dem Original durchweg angemessen ist.

Die Protagonisten sind Farmer, Arbeiter oder Jugendliche im High-School-Alter: kleine Leute, Provinzler. Sie leben an unscheinbaren Orten namens Gilchrist und Heflin an der Route 42, irgendwo in West Virginia, nicht weit von Lewisburg, wo Benedict auf der Farm seiner Eltern aufwuchs. Es ist eine Gegend, in der die Straßen staubiger und die Motels stickiger werden.

Der Geschmack von Freiheit und Abenteuer will da so wenig aufkommen wie das Flair eines road movies. Die Menschen sitzen fest in der tiefsten Provinz. Ihr Alltag ist trist, karg und oft gewalttätig. Statt der Melancholie des alten Südens gehen von ihnen meist nur Stumpfsinn und Trägheit der rednecks aus. Benedict braucht keine kunstvollen erzählerischen Totalen, um das Ambiente des ländlichen amerikanischen Südens vor unseren Augen plastisch werden zu lassen: die von der Sonne bräunlichen Pflanzen und Bäume, die endlosen Staubwolken hinter den Autos, die dunkel-muffigen Innenräume, klapperdürres Vieh, das erschossen werden muß, weil alle Brunnen versiegt sind. Hier wird auch ein trampender Wünschelrutengänger von einem verbitterten Farmer einfach umgebracht, weil der versprochene „Wasserzauber“ ausbleibt.

Benedicts Geschichten setzen sich gleichsam aus lauter nahen und halbnahen Einstellungen zusammen, aus Dialogen, deren Kargheit nicht Bedeutsamkeit suggeriert. Es gibt einfach nicht mehr zu sagen zwischen Vater und Sohn, Mann und Frau oder unter Nachbarn. Die Schilderungen fallen ähnlich knapp und präzise aus. Wo sie von Tod und Verfall erzählen, da mischt sich gelegentlich ein leichter Ekel in die Wahrnehmung der Figuren, der jedoch nicht mit bizarren Effekten kokettiert. Man blickt den Figuren nicht über die Schulter und schaut ihnen nicht ins Herz.

Man sieht nur, was sie sehen. Wir lernen sie nicht über ein erzählerisch genau ausgeleuchtetes Innenleben kennen, sondern über marginale Details. Wie ein Halbwüchsiger sich fühlt, wenn er mitten in der Nacht von seiner Mutter geweckt wird, um den verhaßten Stiefvater zu suchen, dafür reicht ein Satz. Die dicke Schaffelljacke „riecht wie das Fleisch im Schlachthof, als ich sie anziehe, und mir dreht sich der Magen um“.