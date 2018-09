Von Hans-Joachim Müller

Die vorderen Reihen für die Ehrengäste. Weiter hinten die Erstsemester. Magnifizenz legt die Amtskette um. Auftritt des Ministerpräsidenten. Eine ministeriale Abordnung aus Bonn. Die Spektabilitäten nehmen Platz. Der Festredner tritt ans Pult. Wir gründen eine Hochschule.

Wird es so sein? Wird es ganz anders sein? Im April nächsten Jahres soll es soweit sein. Schwarze Limousinen auf Kolonnenfahrt in einen Karlsruher Grauwinkel namens Grünwinkel, wo die neue Staatliche Hochschule für Gestaltung (HfG) ihren Lehr- und Forschungsbetrieb aufnimmt. Ein aufgelassenes Brauereiareal. Ein denkmalgeschütztes Gebäude aus dem Jahr 1910. Ein paar Stockwerke für Studios, Werkplätze und Seminarräume. Zwei Dutzend Professoren und hundert Studenten. Die einen mit Zeitverträgen, die anderen mit dem Elitegefühl, auf ihrem Ausbildungsweg zum Dipl.-Des., zum staatlich geprüften Fernsehmoderator oder zur heiliggeistresistenten Kulturreferentin ganze Scharen von Mitbewerbern aus dem Rennen geworfen zu haben.

Die Alma mater nova gehört zu einem Kulturkomplex, wie er wohl nur in der Späthphase Baden-Württembergs geplant werden konnte. Eine Art schwäbisch promovierter think tank. Ein Zentrum der avancierten Technologien und alttrotziger Nachdenklichkeit. Ein Interface zwischen Computerherzen und Philosophenhirnen. Die Pflanzstätte des digitalisierten Geistes. Erstgedüngt vom landesfürstlichen Gründerwillen. Von Heinrich Klotz dann abgesteckt und artenbestimmt und gehegt und beworben und zum filigranen wissenschaftlichen Gesamtkunstwerk beschnitten.

Die Berufung des Kunsthistorikers, der zuletzt dem Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt zu internationalem Ansehen verholfen hatte, sollte sich als ausgesprochener Glücksfall erweisen. Der ehemalige Ministerpräsident mag an galoppierender Einbuße der gebotenen Trennschärfe zwischen öffentlich und privat gelitten haben, seine Neugier an der Spezies effektiver Wort- und Tatmenschen behielt etwas selten Scharfäugiges. Klotz hatte 1988 eine Planungsruine übernommen. Einen Torso monströser Technikgläubigkeit, die eine anwachsende Planerbürokratie über Jahre in Brot gehalten hat. Wer sich heute noch einmal durch den Plattsinn pflügt, den die ursprünglichen Konzeptpapiere hinterlassen haben ("Zum ersten Mal steht Künstlern wie Wissenschaftlern unterschiedlicher Sparten und Disziplinen dasselbe Arbeitsinstrument zur Verfügung: der Computer. Damit eröffnen sich neue Perspektiven einer gegenseitigen Durchdringung der Künste und Wissenschaften"), kann besser ermessen, welche Spezialmischung aus Vision und Konkretion schließlich nötig gewesen sein mußte, um den Politikern die luftige Idee eines Zentrums für Kunst und Medientechnologie (ZKM) anzudienen.

Der neue Chefplaner verließ sich von Anfang an nicht allein auf das Durchstehvermögen der Späthschen Utopien. Ebenso weit- wie umsichtig baute er vor für den Fall, daß der oberste Kultur- und Technikförderer des Landes neue Aufgaben im kultur- und technikarmen Osten suchen würde. Und als der Fall geschah, waren die möglichen Nachfolger schon längst ZKM-geimpft und machten, ganz im Gegensatz zu manch anderen Prachtstücken aus dem Späthschen Erbe, das Karlsruher Projekt auch zu ihrer Sache. Vor allem die Fraktionen im Stuttgarter Landtag waren von der Unaufschiebbarkeit der Neugründung überzeugt und gaben einstimmig die Millionen frei, die die Institutionalisierung der künstlerisch-wissenschaftlichen Zukunft kosten würde.

Taktik und Argumentation des geschickten Kulturpolitikers Klotz verfingen dabei um so mehr, je einfacher und komplexer zugleich das Pflichtenheft ausfiel, das er für die Einrichtung seines Karlsruher Modellabors entwarf. Gerade wenn das Programm eines Zentrums für Kunst und Medientechnologie auch noch schwer zu verstehen, schwer zu vermitteln, weil eben alles neu und ohne Vergleich sei, dann müsse um so dringlicher die Gewähr gegeben sein, daß das Neue einem Vergleich mit dem Bekannten nicht ausweiche. Die visuellen oder akustischen Kunstexperimente mit dem Computer, mit dem Laser oder der Holographie sollten sich im Dialog mit den klassischen Gattungen, von denen sie sich erst zu emanzipieren hätten, geschehen. Es gehe ihm um Synthese, sagt Klotz. In der Verbindung von erprobten und neuen Medien sehe er gerade das entscheidende Fortschrittsmoment.