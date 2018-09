Inhalt Seite 1 — Unter Ausschluß der Öffentlichkeit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Soll die Geschichte des Unrechts verschleiert werden?

Von Hans Schueler

Es waren Bürgerkomitees, nicht Staatsanwälte, die nach der Wende in der DDR das Ministerium für Staatssicherheit an der Ostberliner Normannenstraße und seine Filialen überall im Lande stürmten. Sie griffen ein, um die Stasi-Akten – oft im letzten Moment – vor der Vernichtung durch Angehörige des Dienstes zu bewahren, die auch nach der Kapitulation noch ihre Stellung hielten. Die Bürger hatten das Unrechtsregime zu Fall gebracht. Nun beschlagnahmten sie seine Archive, um die Beweise des Unrechts für die Zukunft zu sichern. Sie ahnten kaum, daß sie ihnen bald wieder entwunden werden sollten. Gewiß, bei den spontanen Akten der Volkssouveränität konnte es nicht bleiben. Das Material mußte gesammelt, gesichtet und wiederum staatlicher’ Kontrolle unterstellt werden. Seit dem Zusammenschluß verwaltet es die Behörde des „Sonderbeauftragten der Bundesregierung für die personenbezogenen Unterlagen des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes“. Vor seiner Bestellung war der Sonderbeauftragte Joachim Gauck Pastor in Rostock.

Für die Stasi-Unterlagen gilt bislang eine „Benutzer“-Ordnung. Sie macht es auch zwei Jahre nach der Wende Betroffenen nahezu unmöglich, ihre Akten einzusehen. Dennoch ist in der Zwischenzeit einiges ans Licht gekommen. Die Medien fanden mit Hilfe von Stasi-Opfern und gelegentlich auch mit der von Tätern Mittel und Wege, dem öffentlichen Interesse an den Verbrechen des SED-Staates durch Schilderung von Einzelfällen wenigstens annähernd Genüge zu tun.

Das soll nun anders werden. Ein voraussichtlich noch in dieser Woche vom Bundestag zu verabschiedendes Stasi-Unterlagen-Gesetz will zwar den Opfern und eingeschränkt auch den Tätern Zugang zu den sie betreffenden Unterlagen verschaffen; sie bekommen einen privatrechtlichen Anspruch auf Einsicht oder Auskunft. Die Öffentlichkeit aber wird weitgehend ausgeschlossen – wenn nicht in letzter Minute der Entwurf noch geändert wird. Eine große Koalition aus Regierungsparteien und SPD-Opposition will die historische und politische Aufklärung der Stasi-Vergangenheit unter staatliche Kuratel stellen. Der offene Diskurs darüber soll durch ein Verbot der Nutzung authentischer Quellen so weit wie möglich verhindert werden.

Entwurfstext: „Wer unbefugt von diesem Gesetz geschützte personenbezogene Daten, die nicht offenkundig sind ... nutzt, insbesondere indem er sie veröffentlicht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ Jeder Bürger und alle „nicht öffentlichen Stellen“ sollen überdies bei Androhung von Geldbuße verpflichtet werden, in ihrem Besitz befindliche Stasi-Unterlagen der Gauck-Behörde anzuzeigen und sie auf Verlangen herauszugeben. Das Unternehmen läuft unter der Begründung, Persönlichkeitsschutz müsse im Konfliktfall Vorrang vor der Meinungs- und Pressefreiheit haben.

Das klingt beim ersten Hinhören plausibel, erklärt aber nicht, weshalb dieser Schutz vom Gesetzgeber pauschal über einen ganzen Bereich geschichtlicher Wirklichkeit gestülpt wird. In allen anderen Bereichen öffentlichen Lebens bleibt seine Inanspruchnahme doch eben der einzelnen Persönlichkeit überlassen, die davon Gebrauch machen will. Journalisten unterliegen einer Strafdrohung nicht allein deshalb, weil sie unter Hinweis auf Roß und Reiter über einen bestimmten Fall berichten, sondern nur dann, wenn sie über einen bestimmten Menschen die Unwahrheit schreiben und ihn damit in seiner Ehre oder seinem Ruf verletzen. Beim Stasi-Unterlagen-Gesetz aber soll es auf die Wahrhaftigkeit der Berichterstattung überhaupt nicht ankommen, sondern nur auf die Benutzung des vom Gesetzgeber tabuisierten Quellenbereiches. Dabei ist sogar umstritten, ob und wieweit Informationen wiedergegeben werden dürfen, die ein zur Akteneinsicht Berechtigter Dritten erteilt hat. Würde es zum Schutz der Privatsphäre nicht genügen, wenn der Gesetzgeber verfügte, daß über persönliche Daten eines Betroffenen nur mit dessen Einverständnis berichtet werden darf?