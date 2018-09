PETER HANDKE über JOHN BERGER

Einmal im Jahr, fast regelmäßig seit fünfzehn Jahren, treffen sich ein paar verstreute Ich, Du, Er, Sie und Es und werden zur episodischen Gruppe, um ein Fest zu feiern, das Petrarca-Preis heißt, und nicht immer, aber immer wieder ist solch eine seltene Festlichkeit dann auch gelungen, und zeitweise blieb das Danach dem einen und dem anderen der Gruppe als die Verkörperung oder Erfüllung eben jenes Jahres: wie mir zum Beispiel jener Junitag 1976 in Arquá Petrarca mit Ernst Meister oder jener andere Junifeiertag 1989 mit Jan Skácel bei Lucca.

Für eine kleine Zeit waren da die Verstreuten so glücklich wie selbstverständlich, so rein wie wortlos vereint, und das war auch schon das ganze Fest: Große Zeit!, es gibt so etwas also auch heutzutage noch, diese und jene Stunde lang, und die verfliegt nicht, wie eine bloße Stimmung.

Diesmal jedoch gibt es, für mich wenigstens, ein paar Hindernisse auf dem Weg zum Fest, vielleicht. (Wie gut, daß einem für den Augenblick solch ein „vielleicht“ ins Wort fällt.) Da aber das Spielverderben hier nicht in Frage kommt und ich, wie hoffentlich du, er, sie auch, festbedürftig bin, ja mit den Jahren mehr und mehr, will ich die Hindernisse, meine, benennen – in der Vorstellung, allein so ein Benennen könnte den Festweg lichten. Das wird ein schwieriges Fest; vielleicht auch nicht.

Ohne Zweifel zeigen die Sätze der Bücher John Bergers, dem Peter Hamm, Alfred Kolleritsch, Michael Krüger und ich in diesem Jahr den Petrarca-Preis zugesprochen haben, die Gestik eines Meisters. Nur – abgesehen, für dieses eine Mal, davon, daß, zumindest im Poetischen, von dem hier die Kernkraft zum Feiern ausstrahlen soll, die Meister-Gebärden den Leser oder Hörer eher aussperren aus dem Buch: John Bergers Arbeit steht, kommt mir vor, von Grund auf im Gegensatz zu der Haltung Francesco Petrarcas und auch seiner Geisteskinder in der bisherigen Reihe des Preises. Vielleicht. Jedenfalls tritt Berger von Anfang an, etwa seit seinem Roman „G“, als ein Wir-Erzähler auf und hat solch ein Zungenreden, der Autor als Sprecher, in einem einzigen gemeinsamen, einigenden Rhythmus, seiner wechselnden Figuren, beibehalten bis zu dem jüngsten epischen Durchlauf: „Flieder und Flagge“.

Wenn die Petrarca-Preisträger vor ihm Erzähler waren, dann eben nicht Wir-, sondern Ich-Erzähler (eingeschlossen der Namengeber selber); was nicht heißt, ihr Ich verstelle sozusagen das Zentrum, nein, es ist vielmehr der Brennpunkt, die mit dem Verlauf des Erzählens sich als Person durchsichtig schaffende Energie, durch welche die Erscheinungen aufleuchten und sich am Ende, wenn sich der Kreis schließt, mit einem einzelnen Auf-der-Welt-Sein gleichsam die Welt selbst erzählt.

Noch deutlicher wird der Unterschied wohl an den Poeten der Reihe, jenen, die, statt zu erzählen, rein in Gedichten, oft stammelnd, sagen, „sachlich“ (nach Rilke): Nicht einmal „Einzelkämpfer“ oder „Einzelspieler“, wie etwa für solche Ich-Erzähler wäre der Ausdruck für sie, sondern „Psalmister“: So allein sind sie, nicht mehr, wie im Alten Testament, bloß mit dem Himmel, sondern auch mit den Dingen, daß, sowie sie sich an diese richten, ihre Stimme – allerseltsamste Wirkung – unversehens universell tönt.