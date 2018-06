Es war ein heiterer, warmer Mai-Sonntag auf Hawaii – für Imelda Marcos der erste Muttertag im Exil. Tränen des Schmerzes und der Rührung stiegen ihr in die Augen, als sie in ihrem schlichten grünen Kleid auf der Bühne des Neil Blaisdell Centers von Honolulu die sentimentale Weise anstimmte You are the Only One I Am Going to Love.