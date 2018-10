Die Anrainerstaaten der Ostsee lassen ihre Wirtschaftsbeziehungen wieder aufleben

Von Wolfgang Zank

Das Mare Balticum, die Ostsee, als Region einer aufblühenden wirtschaftlichen und kulturellen Begegnung – das ist eine unserer großen Visionen. Ich halte sie nicht für irreal. Unser Land Schleswig-Holstein steht als Partner dafür bereit.“ So formulierte es der neugewählte Ministerpräsident Björn Engholm in seiner Regierungserklärung am 28. Juni 1988. Kein deutscher Spitzenpolitiker hat sich seitdem derart intensiv für eine Erweiterung der Kontakte in der Ostseeregion eingesetzt.

Fast gleichzeitig wurden auch andere Politiker und Ökonomen Nordeuropas initiativ. So erweiterten die südschwedischen Handelskammern systematisch ihre Kontakte zu Ostseeanrainern und organisierten 1989 in Malmö internationale „Hansische Wirtschaftstage“, die seitdem alljährlich an jeweils wechselnden Orten stattfinden. Die Handelskammern im Gebiet des mittelschwedischen Mälarsees – an dessen östlichem Ausgang Stockholm liegt – entdeckte ebenfalls den Ostseeraum. Und im fernen Helsinki erstellte das EVA, ein gemeinsames Institut finnischer Wirtschaftsorganisationen, einen Report: „Mare Balticum – Eine Wirtschafts- und Kulturregion“.

Etwa ein Jahr nach Engholms Regierungserklärung begannen sich die Verhältnisse im Ostseegebiet gründlich zu ändern. Die spätstalinistischen Regime Osteuropas kollabierten, die baltischen Republiken machten sich selbständig, und die DDR schloß sich der Bundesrepublik an. Die nordischen Länder entschieden zudem, über den „Europäischen Wirtschaftsraum“ dem EG-Binnenmarkt beizutreten; Schweden stellte einen formellen Aufnahmeantrag in die EG, und Finnland wird wahrscheinlich bald folgen. Viele scheinbar kaum zu überwindende Zäune, welche bis dahin den Ostseeraum durchtrennten, verschwanden. Eine Vielzahl von neuen Kontakten wurde kreuz und quer über die Ostsee geknüpft: von Lübeck nach Kaliningrad, von Stockholm nach Riga, von Helsinki nach Tallin. Die Vision eines wirtschaftlich und kulturell eng verbundenen Ostseeraumes scheint gegenwärtig realistischer zu sein als je zuvor. Aber wieweit trägt dieses Konzept?

Seine Befürworter haben sich erklärtermaßen von der Geschichte inspirieren lassen und beschwören gar eine „Neue Hanse“. Dabei knüpft man an die Traditionen der mittelalterlichen Hanse an, des einst mächtigen Kaufleute- und späteren Städtebundes, welcher die Küsten der Ostsee umspannte. Das Netz der Hanse-Kontore erstreckte sich vom russischen Nowgorod über das norwegische Bergen bis hin nach London und Antwerpen. Hauptsitz der Hanse war Lübeck. Die meist deutschen Hansekaufleute segelten mit ihren Koggen westeuropäische Tuche und Handwerksprodukte in weite Teile Ost- und Nordeuropas, von wo sie Felle, Holz und Getreide zurückbrachten. Salz aus Lüneburg diente als Konservierungsmittel für Fische im ganzen nordeuropäischen Raum.

Auch lange nach dem Zerfall der Hanse waren die Regionen des Ostseeraumes durch vielfältige politische, wirtschaftliche und kulturelle Bande verknüpft. Jahrhundertelang gehörten Finnland, Estland, Teile Lettlands sowie das deutsche Vorpommern zu Schweden. Gerade deutsche kulturelle Einflüsse sind im ganzen Ostseeraum auszumachen: Auf den Häuserfassaden der Stockholmer Altstadt aus dem 17. Jahrhundert sind unzählige deutsche Bibelsprüche zu lesen. Deutsche Gründerzeit-Architektur läßt sich nirgendwo zusammenhängender studieren als in der norwegischen Hauptstadt Oslo. Ein Großteil des Bürgertums in Helsinki oder Tallin sprach noch um die Jahrhundertwende Deutsch als Muttersprache.