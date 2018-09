Wo geht man hin in Worpswede? Morgens früh zum Bäcker Barnstorff. Und wo kauft man seine Zeitung? Nur im Tabakladen schräg gegenüber von Stokes Delikateßgeschäft oder in Netzeis Buchladen unterhalb der Lindenapotheke. Gegenüber Stoltes? Bei Netzeis? Warum das? Und wieso nicht irgendwo anders? Ja, bei Stoltes war Mackensen zu Gast, als Emilies Vater den jungen Maler nach Worpswede einlud, und bei Netzeis hat Rilke seine Bleistifte und Weihnachtskarten gekauft: Ist das nicht Grund genug?

Ins „Deutsche Haus“ gehen wir zum Tee. Denn Tee, sagt die Teekarte im „Deutschen Haus“, trinkt man, damit man den Lärm der Welt vergißt. Man trinkt Assam-Herrentee, Ostfriesen-Brokentee und Wintermärchen, angereichert mit Orangenschalen und Rosenblüten. Im Entree des Restaurants steht eine Baßtuba, umfunktioniert zur Stehlampe. Sie ist auf den Trichter gestellt, auf diese Weise gibt sie keinen Laut mehr von sich. Die Tuba ist entfremdet, zweckentfremdet.

Das ist auch der Bahnhof von Worpswede, der seit Ende der siebziger Jahre in ein Restaurant erster, zweiter und dritter Klasse umgebaut ist. Doch die Klassifizierung ist nur eine Reminiszenz an alte Eisenbahnzeiten, für jedermann gibt es den Kaninchenbraten mit Blattspinat, den Lammrücken mit Brokkoli und die Bechamelkartoffeln mit Katenschinken. Heinrich Vogeler hat den Bahnhof entworfen, es ist ein kleines Märchenschloß daraus geworden, und mein Freund Hans, der Maler, sitzt mitten im Vogelerrevier: auf einer geschnitzten Vogelerbank vor waldgrüner Vogelertapete und einer zauberhaften Vogelerradierung mit Dornröschen und dem schönen Prinzen. Vielleicht öffnet sich plötzlich die Tür, und herein tritt der wilde Jäger.

Ein andermal spazieren wir zum Essen an der Mühle mit den gestutzten Flügeln vorüber nach Neu-Helgoland. Vor der alten Hütte an der Hamme, die hinter Birken und einem Eichbaum verborgen liegt, tummeln sich bunte Schiffchen am Bootssteg. Nur zweimal am Tag hebt sich die grüne Brücke, das sind die Stunden, in denen hochsegelnde Kähne vorüberziehen. Hin und wieder erscheint ein alter Torfkahn in der Ferne, rasch kommt er näher, das schwarze Segel steht wie ein gestärktes, ärmelloses Hemd in der Landschaft und dreht sich im Wind wie eine riesige Vogelscheuche. Das läßt uns an Modersohns Bilder denken, auf denen Torfgräber zu sehen sind, wie sie Kähne teeren, Kähne beladen, Kähne durch die schmalen Gräben ziehen. Die erste Generation der Torfgräber aß Buchweizenpfannkuchen, die zweite Buchweizenpfannkuchen mit Speck, die dritte Buchweizenpfannkuchen mit Speck und Bohnensalat. Wir sitzen in der Gaststube von Neu-Helgoland und essen Buchweizenpfannkuchen mit Speck und Bohnensalat und genehmigen uns obendrein noch einen Wacholderschnaps. Auf der Speisenkarte steht geschrieben: „Speck und Brot sleiht den Hunger doot.“

Heide und Moor: Schon als Kind habe ich mit den Knaben gezittert, die über gespenstische Heide und unheimliches Moor ihren Weg suchen mußten. Es waren die Knaben aus den Gedichten von Friedrich Hebbel und Annette von Droste-Hülshoff: Schaurig ist es dem Moorknaben, der sich zum Glück über zischende Spalten und knisterndes Röhricht ans feste Ufer rettet; doch todesweh wird es dem Heideknaben, den der lange Knecht unter dem Weidenbaum mit dem Messer hinschlachtet.

An einem Donnerstag, bei hellem Licht, in dem ein merkwürdiges Flirren und Flimmern die Dinge bewegt, fahren wir ins Moor. Hüttendorf, Ostersode, Karlshöfen. In Glinstedt biegen wir links ab, und an der Kehre nach Augustendorf, wo sich rechter Hand das Land hebt und bewaldet ist, schlüpfen wir ins Unterholz. Ein sandiger Pfad, den welke Birkenblätter und Lärchennadeln aufgepolstert haben, endet vor einem Torfgraben, dessen steile Seitenwand wie ein farbiger Längsschnitt aus dem Geologiebuch vor uns steht. „Bunkerde, Weißtorf, Schwarztorf, Back- oder Klipptorf und der Sand der Geest“, sagt Herr Lau, dem wir uns zu dieser Moorwanderung angeschlossen haben, und zeigt an der malerischen Wand von oben nach unten, wo eine helle Tabakbrühe aus dem Klipptorf heraus über den feinen Sand der Geest fließt.

Wir spazieren durch ein lichtes Birkenwäldchen, es schwankt schon der Boden unter den Füßen, denn hinter dem Waldeck, jenseits von Erlenbüschen und Krüppeleichen, öffnet sich das Hochmoor: Torfmoose schwellen aus Wassergräben auf, über Riedgrasbüschel flitzt die Moorjungfer, stahlblau geflügelt. Herr Lau zeigt die Pflanzen und nennt ihre Namen: Wollgras, Seggengras, Sonnentau und den würzig duftenden Gagelstrauch. Ein gelbes Schild warnt in Großbuchstaben: Vorsicht Kreuzottern, Lebensgefahr! Der Moorfrosch schweigt, der Große Brachvogel hat sich versteckt, und auch die Bekassine meckert nicht mehr herum. Es ist mucksmäuschenstill geworden.