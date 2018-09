Inhalt Seite 1 — Sich suchen, um sich zu erfinden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Günter Metken

Brasilianische Literatur ist durch Autoren wie Guimaräes Rosa und Carlos Drumond de Andrade, Jorge Amado oder João Ubaldo Ribeira in der ganzen Welt bekannt. Die Musik Brasiliens, am Ort unüberhörbares Lebenselixier, gewinnt bei uns ständig mehr Freunde. Seit Glauber-Rocha gibt es bedeutende, barock ausufernde Filme. Aber die Kunst?

Ist Brasilien ein Entwicklungsland, gehört es zur Ersten oder zur Dritten Welt? Beides, meinen die Gesprächspartner in São Paulo, die wir bei der 21. Kunst-Biennale, dem wichtigsten Kunstereignis des Halbkontinents, treffen. Mit fünfzehn Millionen geschätzten Einwohnern ist São Paulo nicht nur die größte Stadt Brasiliens, sondern vermutlich Lateinamerikas überhaupt. Die Straßenschluchten, Stadtautobahnen und Wolkenkratzercluster wecken Erinnerungen an Huxleys "Schöne neue Welt", an Paul Citroëns Photomontagen oder Fritz Langs utopischen Film "Metropolis". Und das soll ein Entwicklungsland sein? Eben, sagen die Einheimischen. Was diese urbane Wucherung täglich an Investitionen und Reichtum dazugewinnt, wird durch den ständigen Zuzug aus den Armutsgebieten mehr als aufgezehrt. Rücklagen, ja überhaupt Grundlagen zu bilden, ist bei solchem Von-der-Hand-in-den-Mund-Leben nicht möglich.

Brasilien ist ein Land ohne Gedächtnis, werden die Intellektuellen nicht müde zu betonen. Eine Nation, die sich alle fünfzehn Jahre neu erfindet, so, wie sie in rascher Folge Produktionen aufnimmt und wieder liegen läßt: einst Zuckerrohr, Tabak, Kakao, dann Gold und Edelsteine, später Kaffee, Edelhölzer, Eisenerz, heute den Amazonaswald. Ähnlich großzügig gehen die wechselnden Regimes mit Gesetzen um. Kultur wird opportunistisch gehandhabt; man bedient sich ihrer, läßt sie fallen. So hatte der vorige Präsident Sarney in einer Lex, die seinen Namen trägt, die Subventionierung des Kulturlebens garantiert. Endlich schienen für Theater und Film, Musik und bildende Kunst stabile Zeiten anzubrechen. Doch sein Nachfolger Collor, der Mann mit dem verblassenden Charisma, ließ die Förderung kurzerhand streichen, mit schlimmen Folgen für das geistige Leben, das entweder verstummt oder zu risikoarmer Imagepflege des Staats verkommt. Die Moderne, in Brasilien ohnehin nicht selbstverständlich, wird zum geduldeten Anachronismus.

Das sind Argumente bei einer zweitägigen Debatte im Goethe-Institut São Paulo anläßlich der Kunstbiennale. Vor einem aufmerksamen und temperamentvollen Publikum wurde über internationale Ausstellungen im Vergleich sowie über Nationalität und künstlerische Identität gesprochen. Beides hängt in Brasilien eng zusammen und kristallisiert sich in dieser Biennale, einer optimistischen Nachkriegsgründung. Denn während man in Europa die Trümmer beseitigte und Grundsatzdebatten führte, schien sich Brasilien, die Supernova am Südatlantik, endlich auf ihre Möglichkeiten zu besinnen. Hier war das junge, vitale Land der Zukunft, multiethnisch, doch ohne Rassenprobleme. Die einzige südamerikanische Nation, wie wir aus Gilberto Freyres klassischer Untersuchung "Herrenhaus und Sklavenhütte" (Casa Grande e Senzala) wissen, wo die Begegnung Europas mit Amerika und den aus Afrika geholten Sklaven einen integrierten Menschen, eben den Brasilianer, hervorgebracht hat.

Diese Verschmelzung ist übrigens das unterschwellige Thema zweier Ausstellungen, die gleichzeitig in São Paulo eröffnet wurden. Im Mittelpunkt beider steht die singuläre Figur jenes Johann Moritz von Nassau-Siegen, der Mitte des 17. Jahrhunderts für kurze Zeit eine aetas aurea der Entwicklungsgeschichte heraufführte. Im Auftrag der Westindischen Compagnie zu Amsterdam kolonisierte er den fruchtbaren Küstenstreifen von Pernambuco, den die Holländer den Portugiesen abgejagt hatten. Tabak, Indigo und enorme Zuckerrohrerträge ergaben reiche Einnahmen für die Niederlande. Doch dem aufgeklärten Fürsten ging es nicht um Ausbeutung und Profit allein. Er führte Rechts- und Gesundheitspflege ein, dekretierte religiöse Toleranz, ließ die Gegend durch mitgebrachte Wissenschaftler erforschen und von zwei Malern dokumentieren. Frans Post schuf, von der verschwenderischen Tropennatur angerührt, Paradieslandschaften, in denen selbst Sklavenarbeit noch ein Fest zu sein scheint. Albert Eckhout malte um 1640 acht hochformatige Bilder und einen Tanzfries, die als frühe und nie mehr übertroffene Beispiele ethnographischer Kunst gelten. Sie sind diesen Herbst aus Kopenhagen, wo sie das Nationalmuseum aufbewahrt, nach Brasilien zurückgekehrt und im Museo de Arte von São Paulo (MASP) ausgestellt. Erst hier, im Entstehungsland, erweisen sich die von der Kunsthistorie unterschätzten, collageartigen Schautafeln mit frontal gezeigten Exoten, Bäumen und botanisch verdeutlichten Pflanzen als prophetisch. Der Schmelztiegel der Rassen avant la lettre.

Frans Posts Veduten, heute als Nationalkunst von vielen brasilianischen Instituten begehrt, bilden die Landschaftskulisse sowohl bei Eckhout wie für eine andere Ausstellung im Museum zeitgenössischer Kunst (MAC), die "A Mata" heißt, ein Indianerwort für den Urwald. Was Barlaeus, Piso und Marcgraf im 17. Jahrhundert, Spix, Martius und Wied im 19. Jahrhundert über die brasilianische Natur publizierten, scheint heutigen Künstlern, die jene Riesenwälder der systematischen Abholzung weichen sehen, eine schon uneinholbare Vorgabe. "Arte Amazonas" wird denn auch eine Künstlerwerkstatt heißen, die im nächsten Frühjahr anläßlich der Uno-Umweltkonferenz von Rio de Janeiro an drei Orten Amazoniens stattfinden soll und zu der das Goethe-Institut Brasilia zwanzig Künstler aus dem Lande selbst (darunter Indianer), aus Deutschland und anderen Ländern eingeladen hat. Auch in mehreren Biennale-Beiträgen fällt die Auseinandersetzung mit dem Thema Natur, dem Wald, auf. Nicht selten sind Ethnologie und anthropologische Fragen angesprochen – Indiz für die anhaltende, von der Literatur gespiegelte Identitätssuche dieses Landes, das kaum Traditionen bildet, wenig Erinnerung akkumuliert.