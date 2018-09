Inhalt Seite 1 — Waffe gegen den Absolutismus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Iring Fetscher

Seit die Glorifizierung der jakobinischen Epoche auch in Frankreich kaum noch Befürworter findet, ist die Menschenrechtsdeklaration von 1789 in den Mittelpunkt des Revolutionskultes getreten. Hier wenigstens schien eine Leistung vorzuliegen, die von allen anerkannt und von niemandem mißbilligt werden kann. Marcel Gauchet zeigt – auf der Grundlage der zeitgenössischen Debatten und Publikationen –, wie schwerwiegend die Probleme waren, die mit dem Versuch einer Neufundierung der Legitimität und der Souveränität verbunden sind. Die Diskussionen der Jahre 1789, 1793 und 1795 kreisen immer wieder um die gleichen zentralen Schwierigkeiten. Ganz gleich welche politischen Interessen sich in den Reden artikulieren, kaum einem Redner gelingt es, das Dilemma zu vermeiden oder zu überwinden, das mit dem Versuch einer Ableitung der Souveränität der Nation aus den isolierten einzelnen bei gleichzeitiger Absicherung der Freiheit der einzelnen verbunden ist. Oft wird der Vergleich mit den Menschenrechtsdeklarationen Amerikas bemüht, aber der fundamentale Unterschied zwischen den Bürgern der Neuenglandstaaten, die sich eine demokratische Version der idealisierten britischen Verfassung zu geben suchen, und den Revolutionären von 1789 in Frankreich, denen es darum geht, an die Stelle der monarchischen Souveränität und der Ständegesellschaft eine völlig neue Souveränität zu setzen, wird von den meisten übersehen.

Um die Macht der absolutistischen Monarchie definitiv zu brechen, mußte die neue Souveränität so stark wie irgend möglich gemacht und so überzeugend wie möglich begründet werden. Je stärker aber die Souveränität der Nation und ihres Kollektivorgans wurde, desto größer wurde die Gefahr für die Freiheit der Individuen. Zumindest dunkel mußte einigen Rednern diese Gefahr schon früh bewußt geworden sein. Wenn man die alte Ständeordnung mit ihren Privilegien überwinden wollte, konnte man nur von den eigenschaftlosen Individuen ausgehen und mußte jede Art von (hereditären) Rangunterschieden ausschalten.

Dieser Bemühung um Abschaffung von Rängen fielen auch die obersten Gerichte, die Parlamente, zum Opfer. Die Logik der Argumentation führte selbst einen Monarchisten wie Nicolas Bergasse dazu – bei aller Ehrerbietung für diese Institution – deren Abschaffung zu verlangen: "Unsere Richterschaft hatte eine starke Position aufgebaut für den Widerstand gegen den Despotismus; doch wenn unsere Richterschaft nun, wo es keinen Despotismus mehr gibt, die ganze Stärke ihrer Einrichtung behielte, so könnte dies leicht der Freiheit gefährlich werden." Die Parlamente hatten im alten Frankreich das Recht, Gesetze auf ihre Verfassungsmäßigkeit zu überprüfen, und konnten deren Registrierung verweigern, wodurch sie nicht rechtskräftig wurden. Jetzt aber "wäre die richterliche Gewalt schlecht geordnet, wenn die Inhaber dieser Gewalt einen aktiven Anteil an der Gesetzgebung hätten oder irgendwie auf die Bildung des Gesetzes Einfluß nehmen könnten". Das Gesetz, das "Ausdruck des Gemeinwillens" (der Rousseauschen volonté générale) sei, dürfe von niemandem modifiziert oder aufgehalten werden. Ohne zu beachten, daß Rousseau eine legitime Republik nur in kleinen, sozial homogenen Gemeinwesen für möglich gehalten hatte, gingen die meisten Redner davon aus, daß es in Frankreich (und in allen modernen Republiken) möglich sein werde, alle persönlichen Abhängigkeiten abzuschaffen und allein das Gesetz herrschen zu lassen.

Der Durchsetzung der Gesetzesherrschaft sollte auch die Gewaltenteilung dienen, die allerdings so aufgefaßt wurde, daß die Regierung der gesetzgebenden Körperschaft völlig untergeordnet wurde. Während in der amerikanischen Verfassung ein geregeltes Spannungs- und Konfliktverhältnis zwischen Präsident und Kongreß herrscht, liegt der Akzent der Gewaltenteilung hier ausschließlich im völligen Ausschluß der Regierung von der Gesetzgebung. In dem Maße, wie im Verlauf der Revolution die gesetzgebenden Körperschaften immer häufiger Dekrete als Gesetze deklarierten, riß dann die Legislative faktisch exekutive Funktionen an sich. Um die "Mitwirkung" des Königs an der Gesetzgebung – sei es auch nur durch ein aufschiebendes Veto – auszuschließen, sollte die königliche Regierung letztlich nur "Ausführungsgehilfe der Absichten und Befehle" der Legislative sein. Die Gewaltentrennungstheorie wird so zu einer "furchterregenden Waffe gegen die Monarchie, ohne sie frontal anzugreifen".

Wiederholt macht Gauchet deutlich, daß die Revolutionäre von 1789 sich zwar auf Rousseau beriefen, an entscheidenden Stellen aber seine Theorie vergaßen. So übersahen sie zum Beispiel Rousseaus Forderung, daß der Souverän allein die Gesetze, deren Gegenstand allgemein zu sein habe, beschließt, während sich die Regierung mit deren Anwendung auf den Einzelfall beschäftigt. Petion meinte dagegen: "Könnte nicht derjenige, der mit der Vorlage der Gesetze betraut ist, sie auch durchführen lassen? Wir sehen nichts Unvereinbares, nichts Widersprüchliches in dieser Vereinigung der Gewalten. Das Vorgehen ist sogar sehr einfach und die Ausführung zuverlässiger, als wenn man diese dem übertragen muß, der sich, obschon er passives Werkzeug sein soll, fast immer zum Richter der Güte oder der Unvollkommenheit der Gesetze aufschwingt ... der verzögert oder beschleunigt, je nach seiner eigenen Meinung." Damit überschreitet das Organ des Gemeinwillens (das im übrigen bis auf die Verfassung von 1793 nicht aus der Gesamtheit der Bürger, sondern nur aus den gewählten Abgeordneten besteht) die ihm von Rousseau gesetzten Grenzen. Gauchet spricht zutreffend von einem "Übergang von Rousseau zum revolutionären Rousseauismus".

Die drei Phasen der Französischen Revolution: Die Revolution der Freiheit von 1789/91, die Revolution der Gleichheit von 1793 und die Stabilisierung zur Zensusdemokratie von 1795 waren außerstande, die "Revolution zu beenden". Der Konflikt zwischen einem "System der Repräsentation der Macht" und der Souveränität der Nation – zwischen einer totalen Unterordnung der Exekutive und ihrer Verwandlung in ein bloßes Werkzeug oder "Organ des Volkes" und der "Bekräftigung des Primats der Befehlsfunktion", die bei einer Person oder einem Kabinett liegen könnte – wurde, so Gauchets These, erst durch die Verfassung der Fünften Republik mit einem Kompromiß beendet. Man könnte auch sagen, erst jetzt habe sich die während der Revolution so oft herangezogene Vorbildlichkeit der amerikanischen Verfassung durchgesetzt.