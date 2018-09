Nach meinem Eindruck ist das Kollektivschicksal DDR mehr oder weniger vergangen und hat sich aufgelöst in eine unendliche Vielzahl von Einzelschicksalen. Damit ist eine starke Entsolidarisierung verbunden. Einzelschicksale sind auch Schicksale, die man verbirgt, wenn man sie für anrüchig hält. Dieses macht die Menge der Menschen hantierbarer, bequemer für die Politik. Nur die jungen Menschen unter 30, die haben wirklich praktizierbare Freiheit gewonnen. Die, die extrem zu leiden haben, sind die Menschen zwischen Ende vierzig und Anfang sechzig. Ich weiß nicht, wie lange die Gesellschaft es erträgt und die Politiker es sich erlauben wollen, das Beiseitestellen eines Menschen von 57 Jahren als eine soziale Wohltat auszugeben. Und wie lange will eigentlich die evangelische Kirche, die sehr mundfaul geworden ist in der ehemaligen DDR, dazu schweigen, daß wir es offenbar für eine bekömmliche Dauerlösung ansehen, Leuten in diesem Alter zu sagen: Du gehörst nicht mehr dazu. Es ist doch nicht wahr, daß die Mehrzahl der Menschen nur davon träumt, nach Mallorca zu fahren und in der Sonne zu liegen. Sie wollen auch Arbeit haben oder zumindest die Gewißheit, nicht am Rande zu stehen.

Günter Gaus im Gespräch mit der „Berliner Zeitung“