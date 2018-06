So überragend ist Gregor Gysis Stellung in der PDS, daß er sogar für seine Niederlagen selber sorgt. Der am vergangenen Wochenende in Berlin versammelte Parteitag zeigte sich verblüfft, als der sonst so geschickte Vorsitzende derart plump zugunsten seines Kandidaten für das Amt des Geschäftsführers intervenierte, daß er damit nur die gegenteilige Wirkung erzielen konnte.