Für Egon Köster hat mit der deutschen Wiedervereinigung eine historische Stunde geschlagen. Der wissenschaftliche Leiter der Gesellschaft für sensorische Analyse und Produktentwicklung (ASAP), die seit 1986 sensorische Nahrungsmittelforschung in ihrem Münchner Institut betreibt, ist sicher, daß ein Volk, das mal eines war und es nun wieder ist, auch eine gemeinsame Eß- und Trinckultur hat. Und um das zu beweisen, schickt er die Bundesbürger aus dem östlichen Landesteil und die dort produzierten Lebensmittel zum Test ins gerade eröffnete Riech- und Schmecklabor in der Nähe von Potsdam. Im dort ansässigen Zentralinstitut für Ernährung werden von den 180 Angestellten sechs bis acht Mitarbeiter für die ASAP den östlichen Sinnen nachspüren.

Die Geschmacks- und Produktforscher wüßten gar zu gern, ob es denn zwei deutsche Geschmäcker gibt. Immerhin waren im Osten Deutschlands viele Lebensmittel über vierzig Jahre wahre Kalorienbomben, während die Hersteller im Westen bei überquellenden Regalen schon aus Angst vor der drohenden Fettleibigkeit seit geraumer Zeit versuchen, den Kaloriengehalt ihrer Produkte immer mehr zu senken. Nach der Wende hatten westdeutsche Lebensmittel die Ostregale zunächst im Sturm erobert. Doch inzwischen ist der Reiz des Neuen weg, die Verbraucher greifen wieder zu den gewohnten Ostmarken, zu fetterer Wurst oder süßerem Likör. Egon Köster glaubt, daß sich die Westindustrie noch viel Mühe geben muß, um den Ostgeschmack zu treffen.

Mit der sensorischen Analyse im Riech- und Schmecklabor in Potsdam will die ASAP der Nahrungsmittelindustrie helfen, den Geschmacksnerv der Ostdeutschen zu treffen. Die meisten Aufträge kommen bisher von der westdeutschen Industrie, auch wenn das Land Brandenburg für den Anfang schon mal 50 000 Mark bereitstellt, damit die im Institut gewonnenen Erfahrungen auch heimischen Unternehmen zugute kommen.

Ohne Vorkoster läuft gar nichts. Und Vorkoster will gelernt sein. Eine repräsentative Personengruppe wird in nicht weniger als dreißig Sitzungen so trainiert, daß es den Probanden am Ende gelingt, ein Testprodukt mit bald hundert Begriffen zu beschreiben. Hausfrauen sind dafür besonders gefragt – wegen ihrer Ausdauer. Frauen, so behauptet die ASAP, seien empfindlicher für Gerüche und Geschmäcke, hätten eine größere Sensibilität für Nuancen, könnten das, was sie schmecken und riechen, besser beschreiben und mögen komplexere Sachen als Männer. Dem „schwachen“ Geschlecht wird dies Urteil schon mal auf der Zunge zergehen.

In Windeseile hat die ASAP ihre Räume in Potsdam installiert. In die nagelneuen Testkabinen, die wie eine Mischung von Dentallabor und Peep-Show-Kabine aussehen, bekommen die Testpersonen durch eine Klappe die Eß- und Riechpröbchen zugeschoben. In geruchsneutraler Atmosphäre sollen die Vorkoster völlig unbeeinflußt ihre Sinneseindrücke dann dem Computer mitteilen. Erster Test in Potsdam: landwirtschaftliche Produkte aus Brandenburg.

Nach Ansicht der Lebensmittelforscher entwickeln sich die Geschmackspräferenzen des Menschen bereits im frühen Kindesalter. Einmal Alete, immer Alete? Auf jeden Fall bieten den Geschmacksforschern die in Ostdeutschland lebenden Menschen Möglichkeiten für völlig neue Untersuchungsansätze. Das gab es schließlich noch nie. Ein Volk ernährt sich über Jahrzehnte aus zwei verschiedenen Töpfen, nicht weil es die geographische Lage so ergibt, sondern weil das politische System des einen eine Mängelwirtschaft erzeugt.

Noch etwa vier bis fünf Jahre soll es dauern, bis klar ist, ob der Ostgeschmack wirklich anders ist als der der Wessis. Bis dahin wird wohl noch mancher kulinarische Flop aus den Regalen purzeln.

Inge Ahrens