Langsam treibt ein Heißluftballon mit mehreren Reisenden an Bord über einem bodenlosen Abgrund. Der Ballon wird undicht, verliert an Höhe. Die Grube, ein gähnender Schlund, kommt näher. Liebe Güte! Der schadhafte Ballon kann nur einen einzigen Passagier in Sicherheit bringen; die große Masse muß geopfert werden, um diesen einen zu retten. Doch wer soll leben, wer sterben? Und wer soll die Auswahl treffen?

Tatsächlich haben Debattierclubs allerorten nicht die geringsten Skrupel, regelmäßig solche Entscheidungen zu treffen. Denn natürlich habe ich das Lieblingsthema solcher Diskussionsrunden beschrieben, die Ballondebatte. Während die Teilnehmer um die verschiedenen Verdienste und Schwächen der wohlbekannten Personen fechten, die sie dem Untergang geweiht haben, nimmt die Runde ungeniert die etwas unangenehme Vorstellung in Kauf, daß das Existenzrecht eines Menschen durch seine oder ihre Tugenden oder Laster vergrößert oder verkleinert wird. Wir kommen vielleicht gleichberechtigt zur Welt, doch fällt unser jeweiliges Leben auf der Waage ganz unterschiedlich ins Gewicht.

Schließlich handelt es sich doch nur um eine Phantasievorstellung. Vielleicht keine besonders schöne, aber so denken die Menschen nun einmal. Inzwischen habe ich mehr als tausend Tage in einem solchen Ballon verbracht, und leider ist das kein Spiel. Während der größten Strecke dieser tausend Tage waren die westlichen Geiseln im Libanon und die in Iran und Irak inhaftierten britischen Geschäftsleute Roger Cooper und Ian Richter meine Mitreisenden. Und ich mußte es hinnehmen und tat es auch, daß mein Elend für die Mehrheit meiner Landsleute weniger galt als das der anderen. Hätte unter uns eine Auswahl getroffen werden müssen, hätte man mich als ersten aus dem Ballon und in den Abgrund geschleudert. „Wer wir sind, lehrt uns das Leben“, schrieb ich am Ende meines Essays „Im guten Glauben“. Einige Lektionen waren hart und besonders schwer zu lernen.

Als Gefangener einer Metapher hatte ich wiederholt das Bedürfnis, sie neu zu beschreiben, die Begriffe zu ändern. Hier handelt es sich weniger um einen Ballon, wollte ich sagen, als vielmehr um eine Seifenblase, in der ich gleichzeitig ausgesetzt und versiegelt bin. Die Seifenblase treibt über der Welt hin, enthält mir die Wirklichkeit vor, läßt mich auf eine Abstraktion zusammenschnurren.

Für viele Leute bin ich schon ein Ärgernis, eine „Affäre“. Kugelsichere Seifenblasen wie die meine sind auch wirklichkeitssicher. Wenn sie nicht aufpassen, werden die Reisenden in der Seifenblase zu Luftgeistern – wie jene, die sich Tolkiens Ringe überstreifen, die unsichtbar machen. In diesem Phantomraum kann man zu der Seifenblase werden, die einen umschließt, und eines Tages – plopp! – ist man endgültig weg.

Es ist einigermaßen lächerlich – oder etwa nicht? –, wenn man darauf hinweisen muß: Aber ich bin ein Mensch, zu Unrecht angeschuldigt, zu Unrecht in eine Blase eingeschlossen. Oder bin ich es, der sich lächerlich macht, wenn ich aus meiner Seifenblase rufe: Leute, ich bin noch immer hier eingeschlossen; helft mir doch bitte raus?

Dort hinaus, wo ihr seid, in den reichen, den mächtigen, den glücklichen Westen. Ist es denn wirklich schon so lange her, seit Religionen Menschen verfolgt haben, sie als Ketzer verbrannt, als Hexen ertränkt haben, daß ihr eine religiöse Verfolgung nicht mehr bemerkt, wenn sie vor euren Augen stattfindet? ... Die Ausgangsmetapher macht ihre Rechte geltend. Ich sitze wieder im Ballon und bitte um mein Existenzrecht.