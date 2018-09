Inhalt Seite 1 — Zwanzig Meter Nachlaß Seite 2 Auf einer Seite lesen

Früher arbeitete Eberhard Fromm an geweihtem Ort. Als Leiter des Bereichs „Bürgerliche Philosophie“ in der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim Zentralkomitee der SED dozierte Professor Fromm vor allem über sein Lieblingsthema: deutsche konservative Denker des 19. und 20. Jahrhunderts – „falsche Propheten“, wie er sie in einem seiner Bücher nannte.

Mittlerweile sind einige der falschen Prophezeiungen Wirklichkeit geworden und haben das Leben des 53jährigen einschneidend verändert. Im Dezember 1990 folgte die Akademie dem bereits etwas eher als anachronistisch entlarvten SED-Zentralkomitee in die Liquidation. Wie seine anderen Kollegen wurde auch Fromm in die Arbeitslosigkeit entlassen.

Das Schicksal des Philosophiehistorikers teilten in den letzten zwei Jahren Tausende ostdeutsche Geistesarbeiter. Nicht nur der ideologische Wasserkopf des einstigen Partei- und Staatsapparates fand sich im Zuge der deutschen Vereinigung auf der Straße wieder, auch Museen, Universitäten, Institute, Archive und nicht zuletzt Zeitungen mußten entweder völlig dichtmachen oder zumindest einen Teil ihrer Angestellten entlassen.

Heute durchforstet Fromm den Nachlaß des ersten DDR-Ministerpräsidenten Otto Grotewohl. Nach einjähriger Jobsuche kam der Professor im Luisenstädtischen Bildungsverein e.V. unter. Der Anfang 1991 gegründete Verein, dessen Niederlassung sich bezeichnenderweise in der einstigen SED-Parteihochschule Berlin-Mitte befindet, bietet überflüssig gewordenen Akademikern über ABM-Stellen die Chance eines Neubeginns. Hundertvierzig geschaßte Historiker, Gesellschafts- und Staatswissenschaftler, Philosophen, Museologen und Journalisten arbeiten hier an neunzehn vom Arbeitsamt bewilligten Projekten, die sich, laut Satzung, mit „der Erforschung der Berliner Geschichte im allgemeinen und der Nachkriegsgeschichte im besonderen“ beschäftigen.

Zu diesen Forschungsprojekten gehört auch die Auswertung der zwanzig Meter Grotewohl-Nachlaß im ehemaligen SED-Parteiarchiv. Durch die Aufarbeitung der Dokumente des sozialdemokratischen Überläufers auch ein Stück eigener Geschichte aufzuarbeiten, lautet eine der Vorstellungen Fromms und seiner vier Mitstreiter. Die anderen Pläne sind pragmatischer, und ihnen steht ein „Eventuell“ voran: Je nach Ergiebigkeit des Aktenbestandes sollen eine Biographie, ein Briefband und eine „lockere, kommentierte Dokumentensammlung“ publiziert werden.

Der „Topographie historischer Ereignisse und Standorte Ostberlins“ hat sich eine weitere Arbeitsgruppe verschrieben. Die siebenköpfige Crew wird von der fünfzigjährigen Journalistin Jutta Arnold geleitet, die mit der Einstellung der Frauenzeitung Für Dich im Mai 1991 arbeitslos wurde. Andere Forschungsteams arbeiten an Dokumentationen zur Namensgeschichte von Berliner Straßen und Plätzen, zur Geschichte von Brücken, Brunnen, Plastiken, von Hinterhöfen und Kirchen, zur Berliner Sportgeschichte oder zur Zwangsvereinigung von KPD und SPD in Ostberlin.

Der Mann, der dies alles auf die Beine gestellt hat, heißt Hans-Jürgen Mende, ist 47 Jahre alt und war zuvor Dozent für Philosophiegeschichte an der Berliner Kunsthochschule. Sein Bildungsverein, von manchen als „Aufbewahrungsanstalt für geistlose Geisteswissenschaftler“ verspottet, will im doppelten Sinne – inhaltlich wie personell – „gegen das Aussperren und die rein negative Besetzung von DDR-Geschichte“ antreten. Die zahlreichen Bewerber werden nicht nach ihrer einstigen Stellung in der DDR-Wissenschaftshierarchie ausgesucht, sondern nach ihrer fachlichen Eignung. „Wir wollen diesen Leuten eine Chance geben“, erklärt der Vereinsvorsitzende, „auch in einer veränderten gesellschaftlichen Situation geisteswissenschaftlich tätig zu werden.“