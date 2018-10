Rund 11 000 Kilometer ist Tokio von Washington entfernt. Während der dreitägigen Japan-Visite des amerikanischen Präsidenten George Bush in dieser Woche aber schrumpfte die Distanz von der japanischen Hauptstadt bis zur Kapitale Amerikas auf die Entfernung zwischen Washington und dem US-Bundesstaat New Hampshire. Dort gehen Mitte Februar die ersten wichtigen Vorwahlen für die Präsidentschaft in den USA über die Bühne. George Bush, der im eigenen Land mit sinkender Popularität und einer lästigen Rezession zu kämpfen hat, kommt nach Tokio, um zu Hause Wählerstimmen zu gewinnen.

Erklärtes Ziel des Präsidenten ist, die Japaner zur Öffnung ihrer Märkte und zum Kauf von mehr amerikanischen Produkten zu bewegen, um so in den Vereinigten Staaten "Jobs zu schaffen und Wohlstand wiederherzustellen". Amerikas Innenpolitik hat damit seine Außenpolitik überholt. Was einmal als Besuch geplant war, der die pazifische Allianz nach dem Ende des Kalten Krieges auf eine neue, feste Basis stellen sollte, ist zum Wahlkampf-Trip verkommen. Mit gutem Grund: Nicht die implodierte Sowjetunion wird von den Wählern der Vereinigten Staaten als größte internationale Bedrohung betrachtet, sondern der Verfall ihres eigenen Lebensstandards und das Siechtum der amerikanischen Industrie im globalen Wettbewerb – vor allem mit Japan. Die Ankündigung des Autokonzerns General Motors, mehr als 70 000 Arbeitsplätze abzubauen und Dutzende von Fabriken zu schließen, hat diese Sorgen noch vergrößert.

Chauvinismus, Isolationismus und Protektionismus entwickeln sich damit zu zündenden Wahlkampfthemen. Auf der Rechten ruft der Publizist Pat Buchanan im Kampf gegen George Bush nach einer America-first-Politik. Unter den Demokraten gipfelt die Vorliebe für Prügel auf Tokio in dem absurden Vorwurf des Senators John Dingell, daß die Rezession in Amerika "made in Japan" sei. Im Kongreß wird ein Gesetz vorbereitet, nach dem japanische Autoimporte nachhaltig beschränkt werden sollen, wenn das Defizit im Handel zwischen Japan und den USA bis 1997 nicht auf unter fünf Milliarden Dollar fällt. Auch im Weißen Haus sind die Freihändler auf dem Rückzug.

Amerikas Handelsdefizit mit Japan ist zwar gesunken, beträgt aber noch immer fast 45 Milliarden Dollar jährlich. Interne Barrieren machen es vielen ausländischen Firmen weiterhin schwer, Japans Konsumenten von ihren Produkten zu überzeugen – selbst wenn diese besser sind und billiger sein könnten als japanische Waren.

Dennoch greift George Bushs Handelsmission zu kurz. Das wird schon an seiner Begleitung deutlich, zu der auch die Chefs der drei großen Automobilunternehmen gehören. Sie zählen zu den heftigsten Widersachern Japans – und müßten eigentlich am kleinlautesten sein. Vor zehn Jahren forderten und erhielten General Motors, Ford und Chrysler "freiwillige" Beschränkungen der japanischen Autoexporte in die Staaten. Dennoch ging es auch 1991 mit ihnen bergab. Zusammen machten die großen drei mehr als sieben Milliarden Dollar Verlust. Weil ihre Produkte gut sind, ist der Anteil der Japaner am Automarkt in den Vereinigten Staaten auf ein Drittel gestiegen. Amerikas Firmen, die im Gegensatz zu den Europäern nie besondere Anstrengungen unternahmen, sich in Nippon zu etablieren, konnten dagegen im vorigen Jahr nur 32 000 Autos in Japan absetzen.

Nicht ohne Berechtigung wird in Tokio deshalb gesagt, daß es Ignoranz und eigene Fehler sind, die viele amerikanische Firmen in Japan so erfolglos machen: Das Handelsdefizit der USA spiegele nur den Stand im Wettbewerb zwischen beiden Ländern wider. Am besten drückte diese Auffassung der japanische Premier Kiichi Miyazawa aus, als er von der Wirtschaft seines Landes "Mitgefühl" für Amerika verlangte, aber mit keinem Wort auf die strukturellen Hemmnisse für ausländische Unternehmen einging. Ein kleiner Bruder, der sich durch Drohungen zu Konzessionen treiben läßt, will Tokio nicht mehr sein.

Ohnehin hilft es Amerika nicht, im Ausland den Schuldigen für die wirtschaftliche Misere zu suchen. Das riesige Budgetdefizit, die mangelhafte Bildung und Ausbildung seiner Schüler, die Kurzsichtigkeit seiner Unternehmen – all das sind hausgemachte Probleme. Daß ein leichterer Marktzugang in Japan oder abgeschottete Märkte daheim kurzfristig neue Jobs in Amerika schaffen und der Wirtschaft wieder auf die Beine helfen können, ist ein ökonomisches Hirngespinst. Christian Tenbrock