Nobel fährt die Welt zu Berge. Ein Träger mit Schirmmütze schleppt ein Kofferset in den Waggon. Dahinter trippelt auf hohen Hacken die Auftraggeberin. Tweedgekleidete Engländer und junge Blondinen im Nerz schauen mäßig interessiert zu. Man trägt die Nase hoch in der ersten Klasse des Abendzuges Chur-St. Moritz.

Dreißig Minuten Fahrt, dann Halt in Thusis. Während die upper class weiter ihrem mondänen Ferienort entgegenschaukelt, läuft hinter dem Bahnhof der Bus fürs Landvolk warm. Auf der Zielanzeige stehen drei Buchstaben: J-u-f: Juf. Wer einsteigt, ruft: "Grüezi mitenand!" Man kennt sich, duzt den Busfahrer, umarmt die Kinder.

Der Chauffeur kümmert sich nicht um Abfahrtszeiten, sondern wartet eine Viertelstunde, bis der Zug aus der Gegenrichtung eintrifft. Wer diesen letzten Bus verpaßt, dem bleibt nur das Taxi, und das kommt teuer, denn das Ziel ist rund vierzig Kilometer entfernt, auf den kurvigen, vereisten Straßen eine knappe Autostunde.

Endlich Abfahrt. Die Via Mala, die bekannte Schlucht, wird noch auf der San-Bernardino-Schnellstraße überwunden. Das Tal des Hinterrheins weitet sich. Halt in Zillis und Andeer, dann biegt das Postauto (so die offizielle Bezeichnung für einen Schweizer Linienbus) nach links ab ins Val Ferrera. Von nun an geht’s bergauf, und wie. Der Schnee wird höher, die Zahl der Passagiere niedriger. Nach weiteren Haarnadelkurven erreicht der Bus das Hochtal von Avers. In Cresta steigt der vorletzte Fahrgast aus. Nach sechs Kilometern ist Endstation. Ankunft in Juf, dem höchsten Dorf Europas.

Es ist bitterkalt. Nicht gerade überraschend Mitte Januar, acht Uhr abends und 2126 Meter über dem Meer. Und es ist absolut nichts los, Totenstille.

Eine eisglatte Stiege führt hinunter zum erleuchteten Gastraum der Pension "Edelweiss". Zecher im sportlichen Dreß füllen den Raum. Sie reden nicht Schwyzerdütsch, nein: Man schwätzt schwäbisch.

Juf hat einen guten Ruf in der Szene der Tourenskifahrer. Fünfundneunzig Prozent der Wintergäste von Josef Hasler und seiner Frau Ursula, den Pensionsinhabern, zählen zu diesen Idealisten, die den Lift verschmähen. Die meisten ruhen im zünftigen Matratzenlager des "Edelweiss" oder in der angeschlossenen Jugendherberge. Zwar gibt es auch einige Pensionszimmer, doch wer auf hohem Niveau nächtigen will, wird hier nur hinsichtlich der Meereshöhe glücklich. Es herrscht Hüttenflair und teilweise Selbstbedienung; warmes Essen gibt’s nur bis 19 Uhr. Abspülen muß man allerdings nicht.