Von Helga Hirsch

Wenn im Winter die Eisschollen gleichmäßig über die Weichsel treiben und sich knirschend an den Sandbänken ablagern, wenn die Mondsichel schon nachmittags am frostklaren Himmel steht und der Wind über die flachen Felder heult, rücken die Einwohner von Secymin eng in der Küche zusammen. Die Kohle reicht nur mehr für den großen Küchenherd, wo Wasser für den Tee und die Rasur siedet, wo Rote Bete, Sauerkraut und Kartoffeln garen und in dessen bauchigem, schamottenen Innern zu Festtagen Brot und Kuchen gebacken werden.

Secymin ist arm. Wie überall auf dem Land gibt es zu viele Rentner, zu viele Arbeitslose und in fast jeder Familie vier oder mehr Kinder. Dennoch sammelt Marian Jarzabek unter den 740 Seelen Monat für Monat sieben bis zehn Millionen Zloty für den Kirchenbau. Umgerechnet mögen die 1000 bis 1300 Mark nicht viel erscheinen, doch in Polen entsprechen sie drei bis vier Monatsgehältern. Arme Leute spenden immer am meisten, weiß der Vertreter der Kurie in Warschau aus Erfahrung. Denn arme Leute wissen, daß es immer noch Bedürftigere gibt.

Den ersten Anlauf zu einem neuen Kirchenbau in Secymin unternahm Priester Wlaclaw Jakubik vor fünf Jahren – ganz allein gegen die kommunistische Herrschaft. Vor der Zerstörung durch den Sicherheitsdienst konnte er die kleine Kapelle zwar schützen, aber die handgemachte Architektur ließ ihn im Stich. Als die dünnen Wände vor zwei Jahren barsten, mußte die Gemeinde das Gotteshaus wieder abtragen.

Inzwischen steht ein neuer Rohbau. Auf mächtigeren Fundamenten, von stolzen Ausmaßen, unter fachmännischer Anleitung errichtet. Seit einigen Monaten jedoch stockt der Bau. "Dach oder Auto" soll der Unternehmer Stefan Julkowski dem neuen Priester Tadeusz Jaworski als Alternative vorgeschlagen haben. Aber da war der Mäzen besoffen, und bis heute ist noch kein einziger Dachbalken zu sehen, obwohl Priester Jaworski selbstverständlich dem Auto entsagte.

Ohne Stefan Julkowskis Zloty-Milliarden hätte der Bau allerdings niemals so schnell hochgezogen werden können – das meiste verdankt die neue katholische Kirche also einem "römischen Juden". Denn ein römischer Jude müsse Herr Julkowski nach Meinung von Marian Jarzabek wohl sein, wenn er eine Fleischfabrik und mehrere Frittenbuden besitzt, wenn er mit Reihenhäusern, Land und allem möglichen handelt und vor zwei Jahren der zweitreichste Unternehmer in Polen war.

So einen Mäzen hat nicht jede der 81 Gemeinden, die augenblicklich in der Diözese Warschau ein neues Gotteshaus errichten. Mancherorts zieht sich der Bau schon fast zehn Jahre hin. Mit den Dollarspenden von Exilpolen, die früher auf dem Schwarzmarkt erhebliche Summen einbrachten, lassen sich mit dem neuen festen Wechselkurs keine großen Sprünge mehr machen. Und von der Kurie kommen nur wenige Groschen.