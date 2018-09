ARD, Mittwoch, 29. Januar, 20.55 Uhr, Sonntag, 2. Februar, 20.15 Uhr: "Sie und Er", Fernsehfilm in zwei Teilen von Klaus Poche (Buch) und Frank Beyer (Regie)

Eine Frau geht zum Arzt, ohne besonderen Grund. Sie sei nur in letzter Zeit so müde. Der Arzt findet nichts, sie ist gesund, auch jetzt noch, da die Kinder aus dem Haus sind, da sie eine Lebenshälfte hinter sich hat. Und: "Müde sind wir alle", sagt ihr der Arzt zum Trost.

Nicht nur sie spürt, daß ihr etwas Unbestimmtes fehlt, auch ihrem Mann geht es so, wir sehen ihnen zu, wie sie sich ängstlich danach auf die Suche machen.

Der Film erzählt von der Müdigkeit eines Paares, das seit vierundzwanzig Jahren alles "gut gemacht" hat. Die beiden haben beruflichen Erfolg, eine herrliche Villa und zwei wohlgeratene Kinder. Sie können es auch in ihrem reiferen Alter noch gut machen: den Beruf, das "Sichlieben", zusammen radfahren und Steine ins Wasser werfen. Man kriegt nur nicht raus, ob sie dabei hin und wieder glücklich sind.

Es geht von Anfang an so nett und alltäglich zu wie in einer Vorabendserie. Günther Fischers sanfte Schmeichelklänge hüllen Wohlstandsroutine und verblaßte Leidenschaften in eine schicke Wattepackung. Doch in Vorabendserien passiert dauernd etwas; hier passiert so gut wie nichts. Und Vorabendserien sind selten aufregend, ganz im Gegensatz zu diesem Film. Aus einem Buch, das ohne Kinkerlitzchen Normalität pur liefert, aus verworrenen, unentschiedenen Episoden, die sich normalerweise ergeben, wenn es ums Ganze geht, um die Liebe, um das Leben, um das Glück – aus diesem Stoff haben Frank Beyer und seine hervorragenden Schauspieler (Senta Berger, Reimar J. Baur, Jutta Wachowiak, Maja Maranow, Martin Flörchinger, Michael Gwisdek) mit leiser Genauigkeit etwas sehr Spezifisches herausgeklopft: eine Müdigkeit, die den Handelnden als solche kaum mehr auffällt. Eine sozusagen gesellschaftliche Ermüdung.

Natürlich wird auch hier noch einmal mit dreiundvierzig der Aufbruch gewagt. "Er" verliebt sich und fängt in einer anderen Stadt noch einmal von vorn an. "Sie" zieht noch einmal los und macht die Bars unsicher. Aber es ist, als kennten sie das alles schon, als wüßten sie vorher, wie es kommen muß. Was ihrem Leben fehlt, auch dann noch, wenn sie sozusagen ins Schleudern kommen, in die sogenannte Krise, wenn sie schwanken zwischen dem Trennungswunsch und der Sehnsucht nacheinander, ist so etwas wie Authentizität. Das ist in diesem Film zu sehen, das macht ihn authentisch. Aufregend ist es, ihnen beim hilflosen Warten zuzuschauen, wenn sie halbherzig die ihnen möglichen hochzivilen Abenteuer abklappern, wenn sie sich versuchsweise gehenlassen und sich gleich ekeln vor der eigenen Fratze... Abgepolstert, abgedämmt und eingeklemmt – und dabei so herrlich locker: Beyer versteht etwas von diesem Paradoxon westlicher Lebensart. Er zeigt es ohne kritische Schärfe, er führt es vor mit ironischer Trauer: keine Antwort, kein Land in Sicht.

Aber so schön und genau hier gespielt wird – der Film verfuselt sich ein wenig in der eigenen Ratlosigkeit. Die Episoden ertrinken in sanfter Blässe, und man hat dann doch wieder das Gefühl, es könnte eine Endlosserie draus werden.

Martin Ahrends