Erinnerungen an das Wahlkontor

von Klaus Wagenbach

FRAGE: In welchem politischen Klima entstand das Wahlkontor?

KLAUS WAGENBACH: Berlin hatte eine große Anziehungskraft für Intellektuelle. Es war nicht zu übersehen, daß in der Stadt ein Krieg begonnen worden war und dort geendet hatte. Insofern war Berlin immer eine ehrliche Stadt, sowohl in der politischen Dummheit der Springer-Presse wie auch in seiner Brüchigkeit. Berlin war noch beschädigt und krank, Westdeutschland dagegen schon „besenrein“.

In den ersten Jahren nach dem Mauerbau bis in die siebziger Jahre hinein zogen viele Schriftsteller, Intellektuelle, auch junge Leute nach Berlin. Berlin war schon damals keineswegs nur eine „alte“ Stadt. Es gab alte Leute und junge Leute, was fehlte, war die mittlere, „vermittelnde“ Generation. Dadurch war der Konflikt während der Studentenunruhen hier sehr direkt und sehr frontal. Das begann schon in der Zeit, als wir im Wahlkontor arbeiteten.

Im Vergleich zu den meisten anderen war ich, mit 35 Jahren, ein Greis im Wahlkontor. Ich war sehr früh in den Sozialistischen Deutschen Studentenbund eingetreten, habe schon 1953/54, während der Wiederbewaffnungsdebatte, Auseinandersetzungen auf der Straße erlebt. Die Sozialdemokraten waren für mich eine Partei, die sich schon in den fünfziger Jahren solidarisch zeigte mit denjenigen, die sich nicht wehren konnten. Der Adenauer-Staat war ein sehr gnadenloser Staat, zum Beispiel im Umgang mit den Kriegsopfern: Adenauer trat zwar für die Freilassung der Kriegsgefangenen ein, aber als die Kriegsgefangenen dann nach Hause kamen, wurden sie keineswegs in den Arbeitsprozeß eingegliedert.

Nicht nur sie, auch die Vertriebenen, die Älteren, die Verwundeten, auch die im übertragenen Sinn „Verwundeten“ fielen durch das damals noch nicht so ausgebaute soziale Netz. Die Bundesrepublik der fünfziger Jahre war eine aufbauende, aber auch eine sehr destruktive und harte Gesellschaft.