Von Joachim Fritz-Vannahme

Paris, im Januar

Die Angst hatte über Nacht einen anderen Anlaß. Nach dem Staatsstreich vom 11. Januar legte sich bedrohliche Ruhe über die Straßen Algiers. Die übliche Geschäftigkeit erstarb, die politischen Diskussionen an der Ecke oder im Café verstummten, alte Bekannte nuschelten am Telephon lieber bei gewissen Themen. Jeden Freitag, am Gebetstag, stellten seither Bürger und Beobachter dieselben Fragen: Werden die Islamisten, durch den Putsch um ihren Wahltriumph gebracht, aus den Moscheen in den Kampf ziehen? Geben die Generäle dann Feuerbefehl? Wird ein Provokateur die eine oder andere Seite bis aufs Blut reizen?

Am Freitag letzter Woche fielen dann tatsächlich die ersten Schüsse, warnend in die Luft gefeuert über der Moschee Ben Badis in Bab-el-Oued, der Hochburg der Islamisten am Fuße von Algiers Altstadt. Tags darauf peitschte ein schwerer Sturm übers Land und forderte zwölf Menschenleben. Die Gendarmen, eben noch mißtrauisch beäugt, weil sie den Anhängern der Islamischen Heilsfront den Zugang zu "ihren" Moscheen verwehrten, Sympathisanten vertrieben und selbst alte Männer auf dem Weg zum Gebet wie Ganoven behandelten – diese gefürchteten Gendarmen waren mit einem Male willkommene Helfer. Die Angst vor den Machthabern war kleiner als die Furcht vor den Naturgewalten.

Sogleich stahl die Politik dem Wetter wieder die Schlagzeilen. Von den neuen Machthabern bedrängt, schickte die völlig korrumpierte Einheitspartei Nationale Befreiungsfront (FLN) ihr gesamtes Politbüro nach Hause. Die Apparatschiks hatten es gewagt, mit anderen Parteien und selbst mit den Islamisten das Gespräch zu suchen. Dem Regime war das Beweis genug für einen Teufelspakt. Es ließ der FLN keine Wahl: Die Partei mußte sich von ihrer Führung trennen.

Das war der dritte Streich der starken Männer in Algeriens neuem Machtkollegium. In einem ersten Schritt hatten Regierungschef Sid Ahmed Ghozali und Verteidigungsminister Khaled Nezzar Präsident Chadli Benjedid entthront und sich die Verfassung für ihre Ziele zurechtgebogen. Ein Hohes Staatskomitee wurde aus der Taufe gehoben und an seine Spitze mit Mohamed Boudiaf eine Legende des Unabhängigkeitskriegs gesetzt. Dessen Gegnerschaft zur FLN hatte ihn bereits 1963 in jahrzehntelanges Exil gezwungen und ihn damit von jedem Verdacht der Mißwirtschaft oder Korruption reingehalten.

Im zweiten Schritt wurde Abdelkader Hachani, der junge Wortführer der Islamistischen Heilsfront, verhaftet. Dem bärtigen Erdölingenieur wird vorgeworfen, die Soldaten zur Desertion aufgerufen zu haben. Die Machthaber zeigten sich wenig beeindruckt von dem Geschick, mit dem der Imam seit zwei Wochen die Clans und Cliquen seiner Bewegung ruhig hielt. Zugleich mit diesem Politiker verschwand eine Reihe von Islamisten hinter Gittern. Jede politische Predigt vom Minbar herab wurde verboten; die Moscheen sind seither von der Gendarmerie umstellt. Politischer Spielraum bleibt der Majlis Echoura, dem Hohen Rat der Islamisten, kaum noch. Aber werden die Bärtigen damit nicht gezielt in den Untergrund, in die Gewalt getrieben?