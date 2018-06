Schon wieder hat ein Europäer das Brüsseler Nato-Hauptquartier in Panik versetzt. Warschaus neuer Verteidigungsminister Jan Parys, Verfechter der Anlehnung Polens an die westliche Militärallianz, fragte bei den politischen Gremien des Bündnisses an, ob und wie polnische Truppen in einem europäischen Krisenfall in die Nato-Planung einbezogen werden könnten.