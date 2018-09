Die ebenso wohlschmeckende wie vitaminreiche Frucht galt schon immer als etwas Besonderes. Die Inder etwa rühmten sie als anregend für die Weisen (Musa sapientium). Jetzt aber nimmt sich die Europäische Gemeinschaft der Banane an, und mit ihrer segensreichen Wirkung wird es wohl bald vorbei sein.

Nicht, daß Brüssel das krumme Südobst in eine EG-Norm und zur Gradlinigkeit zwingen will. Viel schlimmer: Die deutschen Verbraucher sollen ihr Bananen-Privileg verlieren, das sie dem Patriarchen Adenauer verdanken. Der wußte, wie er Kleinkinder, Rohköstler oder schlichte Normalverbraucher für sich und Bonn einnehmen konnte. Deshalb ließ er in den Römischen Verträgen ein zollfreies Importkontingent des Obstes für die Bundesrepublik festschreiben. Damit soll es im Binnenmarkt ein Ende haben – gleicher Zoll, gleiche Preise.

Die Verteuerung wirft bereits Schatten auf den deutschen Einigungsprozeß. Seit der Abgeordnete Schily am Abend der Bundestagswahl eine Banane aus der Tasche zog, wissen wir, warum sich die Ostdeutschen für die Einheit entschieden: Sie wollten endlich und immer wieder in das weiche aromatische Fruchtfleisch beißen können. Nach vielerlei Unbill der Einigung steht den neuen Bundesbürgern nun eine weitere bittere Erkenntnis ins Haus: Sie haben sich nicht einmal für eine privilegierte Bananen-Republik entschieden. D. B.