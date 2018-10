Der Finanzminister des Saarlandes, Hans Kaspar, hat sich mit seiner Steuerpraxis unbeliebt gemacht. Nach Ermittlungen des Bundesrechnungshofes soll Kaspar der Klinik-Gruppe Johannesbad „entgegen der Rechtslage“ Umsatzsteuern in Höhe von 5,4 Millionen Mark zurückerstattet haben. Die Klinik-Gruppe hatte ihren Firmensitz von Bayern ins Saarland verlegt und sicher rein zufällig in Kaspars Wahlkreis Merzig-Wadern eine neue Reha-Klinik gebaut. Während sich Kaspar und Ministerpräsident Oskar Lafontaine im Interesse der Gewerbeansiedlung auf eine wirtschaftsfreundliche Auslegung des Steuerrechts und politische Ermessensspielräume berufen, reklamiert der Bundesrechnungshof Gegenteiliges: „Steuern sind nach Maßgabe der Gesetze festzusetzen und zu erheben.“ Der umstrittene Vorgang wird demnächst auch den Rechnungsprüfungsausschuß des Bundestages beschäftigen. Weil die Umsatzsteuer zwischen Bund und Ländern aufgeteilt wird, führt das saarländische Steuergeschenk auch zu Einnahmeausfällen beim Bonner Finanzminister Theo Waigel.

Den Beamten des Kanzleramtes ist gar nicht wohl bei dem Gedanken, dem letzten Wirtschaftsminister der ehemaligen DDR, Gerhard Pohl, den Gerichtsvollzieher ins Haus schicken zu müssen. Pohl erhielt Anfang Januar eine letzte Mahnung, rund 5000 Mark an die Bundeskasse zurückzuzahlen. Es handelt sich um einen Betrag, der laut Rechnungshof im Zusammenhang mit einem Übergangsgeld beim Ausscheiden aus dem DDR-Ministerrat zuviel gezahlt wurde.

Da Pohl seinerzeit davon ausgehen konnte, daß die Zahlung korrekt war, hat er das Geld in sein Unternehmen investiert. Weil die Firma aber noch keine Erträge abwirft, kann er den Betrag nicht zurückzahlen. Daß Bonn ihm seine Arbeit für die Vereinigung mit Zwangsvollstreckung dankt, hat Pohl erbittert (Bonner Kulisse vom 21. Februar 1992). Im Kanzleramt hat man ihm zwar Ratenzahlung angeboten, da Pohl aber nicht rechtzeitig reagierte, wurde der Bonner Bescheid rechtskräftig.

Die mögliche Vollstreckung wurde jedoch von höchster Stelle gestoppt. Denkbar ist, daß Pohl gar nicht zahlen muß. Zwei ar.dere DDR-Exminister, die ebenfalls zu viel Geld kassierten, haben nämlich gegen die Rückforderung geklagt. Solange die Klage des früheren Außenministers Markus Meckel und des Landwirtschaftsministers Peter Pollack nicht entschieden ist, will das Kanzleramt das Pohl-Verfahren aussetzen.

Mittlerweile gibt es sogar Bemühungen, das Verfahren gänzlich niederzuschlagen. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Freien Berufe (BFB), Dietrich W. Rollmann, will sich dafür einsetzen. Rollmann: „Pohl hat in seiner kurzen Amtszeit entscheidende Grundlagen für den Aufbau der freien Berufe gelegt. Ich werde alles tun, um ihm zu helfen.“

Apropos Rollmann: Er strebt zu neuen Ufern am alten Strand. Die Deutsche Public Relations-Gesellschaft (DPRG) hat ihn zur Kandidatur für das BFB-Präsidentenamt bewogen. Ob es zur Kampfabstimmung zwischen dem alten Präsidenten Professor J.F. Volrad Deneke und Rollmann kommt, hängt ganz davon ab, ob Deneke wieder kandidiert. Rollmann dazu: „Bisher ist der Professor gar nicht vorgeschlagen. Wird er noch vorgeschlagen, kandidiert er gegen mich. Das alles kränkt den Präsidenten zusehends: Zu freien Wahlen gehört aber auch die Freiheit der Kandidatur.“ Angeblich tun sich die Ärzte im BFB schwer, den seit 1984 amtierenden Deneke, bislang Vertrauensmann der freien Heilberufe, erneut vorzuschlagen. Mit dem de-Gaulle-Zitat „Das Alter ist ein Schiffbruch“ merkt Rollmann süffisant an, die Ärzte wüßten wohl am besten, „daß man einen 72jährigen nicht für weitere vier Jahre an die Spitze eines großen Verbandes stellt“. Der umtriebige Rollmann möchte seinen Präsidenten am liebsten auf dem Posten des BFB-Ehrenpräsidenten sehen.

Finanzminister Theo Waigel hat sich womöglich ein Danaergeschenk eingehandelt. Die sogenannten Rechtsträgerobjekte, die von den ehemaligen DDR-Parteien wie Eigentum gehalten wurden, sind nach Waigels Rechtsauffassung Staatsvermögen der Bundesrepublik. Die Objekte, 3000 bis 4000 Liegenschaften im Wert von mehreren Milliarden Mark, unterstehen damit nicht mehr der Unabhängigen Kommission zur Überprüfung der DDR-Parteivermögen. In der Kommission ging man bisher davon aus, diese Objekte seien Parteivermögen und müßten gemeinnützig in den neuen Bundesländern verwendet werden. Reinhard Krämer, Kommissionsmitglied für das Bündnis 90/Grüne, berichtete jetzt, die Kommission sei von der Regierung per Rechtsaufsicht gezwungen worden, diese Vermögenswerte dem Finanzminister zu überlassen. Der Abgeordnete Arne Börnsen, Kommissionsmitglied der SPD, befürchtet sogar, Waigel könnte nun einige noch von CDU und FDP genutzte Objekte unter Preis an die beiden Parteien verkaufen. Auch Krämer mochte diese Möglichkeit nicht ausschließen, er glaubt jedoch, daß die Bundesregierung das nicht durchhalten wird. Krämer: „Es gibt immerhin noch Bundestagsausschüsse, die das kontrollieren können.“ Kommissionssekretär Christian von Hammerstein teilt Börnsens Befürchtung ebenfalls nicht: „Wir leben hier ja nicht in einer Bananenrepublik.“ Im übrigen meint Hammerstein, ein großer Teil der Objekte müsse zurückgegeben werden, weil die früheren Eigentümer unrechtmäßig enteignet worden sind. Folglich muß Theo Waigel bei etwaigen Verkäufen aufpassen, daß er nicht verfrüht Kasse macht. Sonst könnte er noch dazu verdonnert werden, Schadensersatz zu leisten.

Wolfgang Hoffmann