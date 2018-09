Von Klaus Pokatzky

Eigentlich hätte es sich Erwin Stahl auf seine alten Tage ja etwas gemütlich machen können. Schließlich hat er einiges geschafft in seinem Leben. Vom Knappen unter Tage ist er zum Parlamentarischen Staatssekretär aufgestiegen, beim Bundesminister für Forschung und Technologie, in der sozialliberalen Koalition. Von 1972 bis 1990 saß der Sozialdemokrat im Bundestag, zum Schluß im Umweltausschuß, als im Herbst der deutschen Vereinigung ein Ruf aus dem sehr nahen Osten kam.

Das einstige Energiekombinat Schwarze Pumpe in der Lausitz, durch dessen Betriebsgelände sich die Landesgrenzen zwischen Brandenburg und Sachsen zieht, war gerade dabei, sich in die Espag, eine richtige Aktiengesellschaft mit Montanmitbestimmung zu verwandeln. Die Arbeitnehmer baten den einstigen Hauer als Arbeitsdirektor in den vierköpfigen Vorstand, einer von drei Wessis. Und so kam Erwin Stahl, vor sechzig Jahren in der polnischen Provinz Posen geboren, dann am Niederrhein aufgewachsen, nach Hoyerswerda in der Lausitz, vierzig Kilometer von der polnischen, siebzig von der tschechoslowakischen Grenze entfernt.

Nun muß er, was „Herzleid“ bereitet, Menschen in den Vorruhestand entlassen, die jünger sind als er, und vor allem „Seelenmassage“ betreiben, die Mitarbeiter „aufrichten, motivieren, ihnen Zuversicht geben“. Das macht die Hälfte seiner Arbeitszeit aus. Inzwischen fühlt er sich „schon als Ossi“, der das „einseitige Bild“ beklagt, das die Medien im vergangenen Herbst von seiner neuen Heimat zeichneten: Hoyerswerda als Brutstätte dumpfen Ausländerhasses: „Die Menschen hier waren ja alle eingesperrt“, sagt Stahl, „die sind skeptischer gegenüber Ausländern, nicht so gelassen wie wir im Westen, aber insgesamt sind sie nicht fremdenfeindlich.“

Fünf Monate nach den heißen Tagen vom September, als betrunkene Skinheads und pöbelnde Bürger die Asylbewerber aus Hoyerswerda vertrieben hatten, hat sich in Stadt und Kreis Ernüchterung breitgemacht, gar Katerstimmung. Die Lausitz, geprägt und geplagt von der Braunkohle, droht ohnehin zu einem Armenhaus Europas zu werden. Industrie muß her. Investoren mit großem Kapital. Nach den „Ausschreitungen“ vom September hat es Absagen gegeben, verlautet aus dem Landratsamt. Natürlich nicht mit der „direkten Begründung“ der glatzköpfigen Jugendlichen als Investitionshemmnis, „aber es muß ein gewisser Zusammenhang gesehen werden“, sagt der Landrat Wolfgang Schmitz, Christdemokrat und gelernter Geologe.

Nachdenken hat daher eingesetzt, Schadensbegrenzung ist gefragt. Die Kommunalpolitiker spüren bei den Bürgern eine wachsende Bereitschaft, irgendwann in diesem Jahr doch wieder Asylbewerber aufzunehmen, erstmal freilich nicht in der Stadt, sondern auf dem platten Land, wenn denn die nötigen Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden. „Wenn man nach Europa will und weltoffen sein“, sagt Landrat Schmitz, „dann muß man auch Ausländer hier haben wollen.“

Und ohne Europa hat die Lausitz keine Chance. Kein Wunder, daß die fast 40 000 Menschen, die am Freitag in der Innenstadt von Hoyerswerda für die Erhaltung der Braunkohle demonstrierten, vehement applaudierten, als der Bezirksleiter der IG Bergbau und Energie, Ulrich Freese, reklamierte, „daß Hoyerswerda nicht die Stadt der Rechtsradikalen ist“.