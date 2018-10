Inhalt Seite 1 — Das Ding auf dem Dach Seite 2 Auf einer Seite lesen

Autoschlangen gehören zum Bild unserer Städte wie die Parkplatzsuche zum Leben des Autofahrers, ehe der Sinn stiftengeht. Auf Stop and go folgt wildes Parken, und normalerweise werden dann die Vehikel rasch wieder entfernt – erst recht solche auf Hausdächern.

Nicht so in Köln. Dort steht auf dem denkmalgeschützten Turm des Stadtmuseums seit einem dreiviertel Jahr, mit Bolzen fest verankert, größter Windstärke, Verwaltungsparagraphen sowie jedem neuen künstlerischen Gedanken trotzend: ein goldlackiertes, geflügeltes Auto. Spannweite zehn Meter.

Die Skulptur des Aktionskünstlers H. A. Schult ist das Relikt seiner Aktion „Fetisch Auto“, mit der er seinerzeit ordentlich auf’s Blech haute. Motto: Er als Künstlerwurm krümme sich stellvertretend für die Gesellschaft vor dem Auto.

Dem Manne kann wieder auf die Räder geholfen werden: Sein Objekt ist ein Testfall für den Windkanal, was er noch für kritische Ambitionen hält, ist nichts anderes als stromlinienförmig.

Die Firma Ford, in Köln einer der größten Arbeitgeber, stellte einen Fiesta zur Verfügung, sorgte für den Autokran, der das „Autostabil“ in die Höhe hievte. Köln, Kunst und Ford gehörten zusammen, kommentierte Ford-Boß Hardiman im April 91 das Ereignis. Und Stadtmuseumsleiter Werner Schäfke, der das Ding, wie es heißt, unbedingt auf dem Dach haben wollte, erkannte damals beim Blick nach oben den Tiefsinn: „Was diese Aktion bedeutet, werden wir erst in den kommenden Wochen ermessen können.“

Heute weiß er es: Ärger! Der Kölner Regierungssprecher Franz-Josef Antwerpes besteht nämlich seit geraumer Zeit auf der Entfernung des Flügelautos, das unerlaubterweise den Charakter eines geschützten Baudenkmals beeinträchtige. Tatsächlich war die Installation nur vorübergehend für die Dauer der Ausstellung „Fetisch Auto“ geduldet. Die ist aber seit letztem Juli zu Ende, die Exponate sind alle verschwunden, nur der Kleinwagen nicht, der den Turm zum Sockel degradiert. Für den goldigen Restposten verlängerte Kölns Stadtkonservator kurzerhand die „Ausstellung“ auf unbestimmte Zeit – was wiederum den Regierungspräsidenten, den „Beschützer der Denkmalschützer“, fuchsig machte: Solche „Sperenzien“ trügen dazu bei, daß der Rheinländer vom Rest der Welt weniger ernstgenommen werde, zitiert der Kölner Stadtanzeiger den „RP“. Doch keine Sorge, auch außerhalb des Rheinlandes wird der Vorgang nur spaßeshalber ernstgenommen.

Auf 200 000 Mark schätzt man die Kosten des Abtransportes. Zuviel für die „Freunde und Förderer des Kölnischen Stadtmuseums e. V.“, dem Eigentümer, der den Vogel von der Firma Ford geschenkt bekam und nun den Fetisch an die Stadt Köln weiterverschenken will. Während sich Ford an der ungebremsten Werbewirksamkeit des Objektes erfreut, grübeln die Stadtväter.