Böblingen

Jetzt wo alles ausgestanden ist, träumt Gerhard Breisacher noch bisweilen nachts davon. Dann wacht er auf und fragt sich: "War das denn überhaupt wahr?"

Breisacher ist Hauptamtsleiter der 3500-Seelen-Gemeinde Bahlingen, einem Weinbauerndorf am Kaiserstuhl. Breisacher ist nach dem Bürgermeister der wichtigste Mann auf dem nicht ganz so wichtigen Rathaus. Die Tage zwischen dem 11. Dezember des vergangenen und dem Februar diesen Jahres nennt Breisacher "die schlimmste Zeit meiner Arbeit". Fünf Wochen, in denen er "mehr gelernt" habe, als während all der Jahre davor.

Der Tag, den Breisacher an den Beginn dessen setzt, was er "einen Skandal" nennt, begann damit, daß ein Sachbearbeiter des Landratsamts Emmendingen auf dem Rathaus in Bahlingen anrief und die Verlegung von drei Asylbewerbern in die neuen Bundesländer ankündigte. Für die "umverteilten" drei jungen Albaner, die in Bahlingen Arbeitsplätze gefunden hatten und im Sportverein aktiv waren, sollte die Gemeinde neue Asylbewerber "zugeteilt" bekommen. Das leuchtete Gerhard Breisacher nicht ein und löste im Rathaus geballten Zorn aus. Wutentbrannt schritt Breisacher zu Bürgermeister Walter Schreyvogel und beide beschlossen: "Die bleiben hier!"

Um den "Überhang" an Asylbewerbern in Baden-Württemberg abzubauen, drängte die Regierung im vergangenen Herbst beim Bundesbeauftragten für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge in Zirndorf darauf, etwa 3000 Asylbewerber in andere Bundesländer zu verteilen. Wer und wohin verteilt wurde, war "denen im Innenministerium völlig egal", sagt ein Mitarbeiter in Zirndorf. Zwei Monate alte Kleinkinder hätten ebenso ihren "Umverteilungsbescheid" erhalten wie hochschwangere Frauen und minderjährige Jugendliche ohne Eltern.

Aus Bahlingen nun sollten ausgerechnet jene drei Asylbewerber in die neuen Bundesländer verlegt werden, die in wenigen Monaten gelernt hatten, worauf es in Baden ankommt. Jedenfalls staunten die Dorfbewohner nicht schlecht darüber, daß die drei jungen Moslems regelmäßig an Treffen des Christlichen Vereins Junger Menschen teilnahmen und aus freien Stücken die Grünanlage pflegten und ihre Straße sauberhielten.

"Wir haben kaum noch unsere normalen Dienstgeschäfte erledigt", sagt Breisacher. Tagelang hingen der Bürgermeister und sein Hauptamtsleiter am Telephon, schrieben Briefe an das Innenministerium, an den Ministerpräsidenten, baten den Bundesjustizminister um Hilfe, zogen mit einem Anwalt vor das Verwaltungsgericht nach Freiburg, machten Eingaben beim Petitionsausschuß des Landtags, informierten die Lokalpresse, mobilisierten die Kirche und weigerten sich, den Asylbewerbern von Bahlingen die Umverteilungsbescheide zuzustellen.