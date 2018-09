Inhalt Seite 1 — Die sexuelle Monarchie Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Volker Stollorz

Sie verbringen ihr Leben unter Tage, in ewiger Dunkelheit. Ihre Welt besteht aus einem Labyrinth enger und heißer Tunnel. Wie Sklaven schuften sie für eine despotische Königin, und obendrein ist ihr Sexualleben gelähmt. Wahrscheinlich werden sie ihr gesamtes Leben der Aufzucht fremder Kinder opfern. Und es besteht kaum Aussicht auf Veränderung.

Dies ist keine Horrorvision, sondern der Alltag eines ungewöhnlichen Säugers, den kaum je ein Mensch zu Gesicht bekommt, weil er wie ein Maulwurf unter der Erde lebt. Wirklich gut zu beobachten ist dieses Unikum deshalb allein in den Plexiglasröhrensystemen der Labors jener Wissenschaftler, die sich für sein extremes Sozialverhalten interessieren. Sein akademischer Titel: Heterocephalus glaber, zu deutsch der Nacktmull.

Dieser kleine Nager lebt in Kolonien, in denen eine Königin bis zu 300 Untertanen beherrscht. Die Monarchin besitzt – für Säugetiere untypisch – das Monopol der Fortpflanzung. Begattet von ein bis drei Gespielen, bringt sie jedes Jahr bis zu hundert Junge zur Welt. Diese werden von Arbeitern und Arbeiterinnen, die selber kinderlos bleiben, großgezogen. Solange die Königin unangefochten regiert, können alle übrigen Sippenmitglieder keine Nachkommen zeugen. Eusozialität nennen Forscher diese Form der Klassengesellschaft, die von den Insektenstaaten der Ameisen, Bienen und Termiten bekannt ist.

Säugetiere haben zwar mannigfaltige Formen der Kooperation entwickelt, die Evolution zur Eusozialität scheint jedoch bei kleinen Gruppengrößen und zeitweiliger Zusammenarbeit bei der Brutpflege stehengeblieben zu sein. Ein regelrechtes Kastensystem mit Arbeitern und ganz wenigen sich fortpflanzenden Individuen konnte sich bei keinem bekannten Säuger entwickeln. Es gibt einige Fälle, bei denen soziale Faktoren zur Unterdrückung der Fortpflanzung rangniederer Individuen führen, etwa bei Krallenaffen oder beim Mungo. Auch rangniedrigere Wölfe helfen ranghöchsten Weibchen bei der Aufzucht ihrer Jungen, allerdings nur auf Zeit. Früher oder später versuchen Wölfe, ihren Platz in der Hierarchie zu verbessern oder verlassen das Rudel.

Der mausgroße, auf den ersten Blick recht häßliche Nacktmull hat als Folge seiner Lebensweise mehrere untypische Anpassungen entwickelt: etwa seine nackte Haut oder den unter Säugetieren einzigartigen Verlust der Regulation der Körpertemperatur. Der wechselwarme Wühler hebt in trockenen Regionen Ostafrikas kilometerlange Tunnelsysteme auf der Suche nach Nahrung mit seinen übergroßen Schneidezähnen aus. Da er nie das Tageslicht erblickt, haben sich die Augen zurückgebildet. Er ist blind.

Die extremen Anforderungen seiner ökologischen Nische mögen ein Grund dafür gewesen sein, daß der Nacktmull die sexuelle Monarchie entwickelt hat. Seit Jennifer Jarvis Anfang der siebziger Jahre in Südafrika begann, Nacktmulle in Plastikröhrensystemen zu züchten, faszinieren die Tiere vor allem Soziobiologen, die sich der Erforschung altruistischen Verhaltens widmen. Eigentlich sollte, der Evolutionstheorie Charles Darwins zufolge, jedes Individuum eigennützig darauf bedacht sein, nur eigene Gene zu vermehren. Die sterilen Arbeiter der sozialen Insektenstaaten stellten deshalb bereits für Darwin ein scheinbares Dilemma seiner Theorie dar. Eine schlüssige Erklärung, wie Individuen ohne Nachkommen dennoch eigene Gene weitergeben können, lieferte erst die Theorie der "Inklusiven Fitneß" oder Verwandtschaftsselektion. Sie kombinierte den Begriff der individuellen Fitneß mit dem der genetischen Verwandtschaft und postulierte, daß Hilfe bei der Aufzucht fremder Nachkommen sich dann lohnt, wenn genetisch nahe Verwandte unterstützt werden, beispielsweise Eltern oder Geschwister. Der Nacktmull bestätigt diese Theorie recht eindrucksvoll, lebt er doch über Generationen in strenger Inzucht. Dadurch sind alle Mitglieder einer Kolonie genetisch nahezu identisch, erste Vergleiche des Erbgutes (DNA) bestätigen dies.