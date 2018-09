Von Volker Helge

Erst im neunten Heft aus den Jahren 1958 und 1959 kommt ein Anflug von Konfession ins Spiel, zaghaft ist von Frauen und Mädchen die Rede, einer A. M., einer Karin, einer M. und einigen anderen.

Kurz und knapp heißt es da am 31. Juli 1958: „A. M. kommt am Nachmittag für eine halbe Stunde zu mir. Im Tageslicht sehe ich die von den elf Jahren hinterlassenen Spuren. Sie war 22, also ist sie jetzt 33. Aber wir lachen viel miteinander.“

Karin, mit der er einen Tag später am Abend über den Montmartre bummelt, ist achtzehn, sie arbeitet als Mannequin. Sie fasziniert den Mann Mitte Vierzig, aber es bleibt die Distanz – soweit es der Notiz zu entnehmen ist: „Der Mut dieser Mädchen der Jahrhundertmitte erfüllt mich immer wieder mit der gleichen Bewunderung. Ein bißchen jungenhafte Schönheit, aber langsam, wie abwesend. Rückkehr. Ihre Natürlichkeit. Sie hält mir sofort ihren frischen Mund entgegen, dann geht sie, bündig und reserviert.“

So spricht einer, der die Fassung nicht verlieren will, der sich nicht in die Karten gucken läßt, der sich selbst nicht gern in die Karten schaut. Die folgenden Tage gehören einer gewissen M.: Essen, Tanzen, Gespräche, auch hier Distanz – und die Erkenntnis: „Das leidenschaftlichste Geschöpf, das ich gekannt habe, ist in Wirklichkeit das keuscheste.“

Denkbar ist, daß die Erben solcher Sätze wegen die Herausgabe des dritten Tagebuchs so lange verzögert haben und jetzt noch, rund dreißig Jahre nach Camus’ Tod, keine näheren Angaben über die gemeinten Personen zulassen. Die ohnehin karge editorische Notiz gibt wenig Auskunft. Wie auch immer: Camus’ Kampf gegen die eigene Halbherzigkeit zu verfolgen hat eine eigene Spannung. In der dritten Person schreibt er nicht ohne Selbstironie von sich: „Die Notwendigkeit, einen Teil seines Lebens zu verbergen, gab ihm den Anstrich von Tugend.“

Die Tagebücher des Albert Camus sind alles andere als intime Journale. Es sind – wie es im französischen Original ja auch heißt – „Carnets“: Notizbücher, Arbeitsjournale. Den größten Raum nehmen Skizzen, Entwürfe, Einfälle für Theater- und Prosastücke ein: Dialogfetzen, Aufrisse, Personenregister, bisweilen minimale Details, oft genug dunkel und aus dem gedachten Zusammenhang gerissen. Scheinbar ist in diesen Aufzeichnungen von ihm selber zumeist gar nicht die Rede.