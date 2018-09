Von Harald B. Schäfer

Viele in unserer Gesellschaft halten den Konsens als solchen für gut, den Konflikt für schlecht. Die Bundesregierung, die die SPD zur Rückkehr zum energiepolitischen Konsens auffordert, kann sich deshalb unabhängig von den Inhalten zunächst breiter Unterstützung sicher sein. Der Bundeswirtschaftsminister hält nun offenbar die Zeit für reif, die Konsensversuche in Form einer Sachverständigenkommission zu institutionalisieren: ein Versuch, nicht nur über die Person des Vorsitzenden Reinhard Ueberhorst an die Enquetekommissionen des Bundestages zur Kernenergie Anfang der achtziger Jahre anzuknüpfen. Ein Versuch, dem man die Mitwirkung nicht versagen kann?

Der alte Konsens in der Energiepolitik, der spätestens mit dem Nürnberger SPD-Parteitag 1986 – im Grunde schon 1984 mit dem Essener Parteitag – zerbrach, läßt sich auf die schlichte Formel „Kohle/Kernenergie“ bringen. Als die SPD mit ihrer Absage an die Kernenergie vom Konsens auf Konflikt schaltete, schwelte dieser Konflikt sowohl in der Gesellschaft als auch innerhalb der SPD schon lange; an vielen Stellen wie in Brokdorf oder Whyl hat es auch offen gebrannt. Genaugenommen hat die SPD in einem bereits bestehenden Konflikt die Seiten gewechselt.

Damit hat sie dazu beigetragen, den Konflikt sowohl produktiv zu machen als auch ihn zu entschärfen. Einer, der damals drohte, die Republik unregierbar zu machen, konnte schon wenige Jahre später als Umweltminister einer sozialdemokratischen Landesregierung mitregieren.

Ein wichtigeres Ergebnis und Erfolg dieser sozialdemokratischen Konfliktbereitschaft ist der Verzicht auf die Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf, den Schnellen Brüter in Kalkar und den Hochtemperaturreaktor in Hamm. Obwohl die SPD in Bonn in der Opposition ist, erklären die Energieversorgungsunternehmen, daß ohne die Zustimmung der SPD keine neuen Kernkraftwerke gebaut werden. Es gibt wohl kaum ein anderes Politikfeld, auf dem eine Oppositionspartei, unterstützt durch eine breite gesellschaftliche Bewegung, mit einer Konfliktstrategie so viel erreicht hat. Hätte die SPD den Konsens nicht aufgekündigt, würden diese Alpträume einer verfehlten Energiepolitik weiter Milliardenbeträge verschlingen. Warum sollte sich die SPD also gerade jetzt auf die Leimrute eines neuen energiepolitischen Konsenses locken lassen? Sind nicht die Sachfragen längst hinreichend geklärt, und kann die SPD dabei nicht nur an mühsam gewonnener Glaubwürdigkeit verlieren?

Das Risiko für die SPD ist sicher hoch: Es läßt sich nur damit rechtfertigen, daß nichts unversucht gelassen werden darf, endlich zu wirksamen Maßnahmen gegen den Treibhauseffekt zu kommen. Über Notwendigkeiten einer neuen Energiepolitik für das 21. Jahrhundert brauchen wir tatsächlich einen breiten Konsens. Das Energiekonzept der Bundesregierung ignoriert die Entwicklung und läßt keinerlei Einsicht in die dramatische Herausforderung des Treibhauseffektes erkennen. Es fehlen alle notwendigen Maßnahmen, um der drohenden Klimakatastrophe zu begegnen. Strukturwandel ja, aber er sollte möglichst niemandem weh tun. Aber die Opfer werden groß sein, wenn das Ziel einer 25- bis 30prozentigen Reduktion unseres Kohlendioxidausstoßes bis zum Jahre 2005 noch erreicht werden soll.

Voraussetzung für Gespräche ist, daß wir in diesem Punkt ehrlich miteinander umgehen. Das Energiekonzept der Bundesregierung und ihr jüngster Beschluß zur Kohlendioxidreduktion fallen allerdings eher unter die Überschrift „Tarnen und Täuschen“. Während in großen Balken das 25-Prozent-Ziel bekräftigt wird, steht im Kleingedruckten, daß, selbst wenn alle nur angekündigten Maßnahmen ergriffen werden und die Energiepreise spürbar steigen, allenfalls zehn bis fünfzehn Prozent Minderung erreicht werden. Und vorsorglich wird auch schon der Schuldige gesucht. Die Bundesregierung weist auf die zusätzliche Kohlendioxidminderung hin, die durch eine stärkere Nutzung der Kernenergie erreichbar wäre. Und wer das verhindert, ist ja bekannt.