Was Herbert Wehner einst in Bonn war, das ist Harry Ristock in Berlin gewesen: politisches Urgestein. Im übrigen gab es wenig Gemeinsamkeiten zwischen beiden. Harry Ristock, der am Donnerstag letzter Woche im Alter von 64 Jahren gestorben ist, war ein allzeit freundlicher und zugänglicher Mann. Feinde hat er keine gehabt, obwohl er durch seine Eigenwilligkeit gelegentlich auch Freunde zur Verzweiflung trieb.

Ristock war ein unabhängiger, ostpreußisch-störrischer Kopf, dabei aber keineswegs unbelehrbar. In seiner politischen Haltung blieb er sich treu: ein linker Sozialdemokrat, der für die gerechte Welt stritt. In der Sache war er flexibel und pragmatisch: Nachdem Ristock 1975 vom Senatsdirektor für Schulwesen zum Bausenator avancierte, arbeitete er sich schnell in die fremde Materie ein, weil er neugierig war und zuhören konnte.

Ristock hat einige Entscheidungen getroffen, für die ihm Berlin dankbar sein muß. Er stoppte die Pläne für eine Stadtautobahn, die Kreuzberg zerschnitten hätte. Er ist der Vater der Internationalen Bauausstellung und der Bundesgartenschau in Berlin. Er plante keine Trabantenstädte, sondern die Schließung der Baulücken im Zentrum.

Schon damals stellte sich Ristock schützend vor jeden Baum. Dennoch ließ er sich einmal im Jahr den Rasen in seinem Charlottenburger Kleingarten von einer dichtgedrängten Menge von Politikern, Diplomaten, Künstlern, Journalisten und Weggefährten zertrampeln. Bei Harrys Laubenpieperfest zeigte sich die Spannweite seiner Bekanntschaften, die oft auch Freundschaften waren.

Die ganz große Karriere hat Harry Ristock wohl nicht gemacht, weil er sich nicht verstellen mochte und mit sich selbst am strengsten umging. Als er 1968 gegen den Vietnam-Krieg demonstrierte, schloß ihn seine Partei aus, bis sie merkte, daß er unersetzlich war. Als 1981 der Garski-Skandal hochkochte, tat er, was andere hätten tun müssen: Er trat zurück. Als die Firma, für die er danach tätig wurde, 1985 die Abführung von AOK-Beiträgen versäumte, gab er seine Spitzenkandidatur für die bevorstehenden Wahlen auf, obwohl ihm nichts vorzuwerfen war.

Danach wurde es stiller um Harry Ristock. Schon Ende Januar machten seine Freunde sorgenvolle Gesichter. Er selbst sah sich gerne als politischen Ackergaul. Nun zieht er keine Furchen mehr in der verkrusteten Landschaft.

Joachim Nawrocki