Von Dieter Buhl

Wir haben lange über die Neue Weltordnung gerätselt, nun wissen wir mehr. Der Schöpfer des Begriffes und potentielle Ordnungshüter George Bush hat sich zwar noch nicht selber geäußert, aber das Pentagon und der Nationale Sicherheitsrat des Weißen Hauses haben sich wohl auch in seinem Namen grundlegende Gedanken gemacht. Die New York Times brachte sie jetzt freundlicherweise ans Tageslicht. Noch in diesem Monat will auch Verteidigungsminister Cheney offiziell Stellung beziehen. Selbst wenn Washingtons neu bearbeitetes Weltbild bis dahin einige Retuschen erfahren sollte, bleibt es ein erstaunliches Selbstzeugnis.

Als Leitmotiv für die "Anleitung zur Verteidigungsplanung für die Haushaltsjahre 1994 bis 1999" dienen drei Siege. Der, der im Kalten Krieg errungen wurde, gibt in der Tat Grund genug, Amerikas Rolle in der Welt zu überdenken. Weniger überzeugt schon die Behauptung, der Sieg im Golfkrieg sei ein defining event, ein entscheidendes Ereignis, für die weltweite US-Führerschaft gewesen; nicht bloß der quicklebendige Saddam Hussein, auch Amerikas Verbündete und Geldgeber werden zumindest das Ende der Golfexpedition als nicht so definitiv ansehen. Der dritte Sieg schließlich dürfte bei aller Dankbarkeit der Betroffenen doch eher Museumswert besitzen, denn er besteht in "der Integration Deutschlands und Japans in ein von Amerika geführtes System kollektiver Sicherheit".

Ohnehin scheint die Erinnerung die Autoren des 46seitigen Dokumentes maßgeblich beflügelt zu haben. Anders als nach dem Zweiten Weltkrieg soll den Vereinigten Staaten am Ende des Kalten Krieges niemand mehr ihre internationale Machtposition streitig machen: "Unser erstes Ziel muß es sein, das Wiedererstehen eines neuen Rivalen zu verhindern ..." Nach den Erfahrungen mit der Sowjetunion erscheint dieser Wunsch verständlich. Nicht ganz so leuchtet ein, wo überall die Weltordner einer "feindlichen Macht" den Riegel vorschieben wollen. Oder kann sich Washington etwa tatsächlich das Heranwachsen eines Feindes in Westeuropa vorstellen?

Mit ihrer Sehnsucht nach Feindbildern haben die Amerikaner ja schon häufiger Stirnrunzeln ausgelöst. Noch absurder jedoch wirken ihre Vorstellungen von Freundschaft, wenn denn gelten sollte, was das Denkpapier vorschreibt. Oder läßt sich wirklich vorstellen, daß eine entsprechende amerikanische Führung "potentielle Konkurrenten" davon abhielte, "eine größere Rolle anzustreben oder eine aggressivere Haltung einzunehmen, um ihre berechtigten Interessen zu schützen"? Amerika, dein Freund und Helfer, dem du, in welchen Bereichen auch immer, getrost die Führung überlassen kannst? Vollends lassen die Planer die Katze aus dem Sack, wenn sie dafür plädieren, die höher entwickelten Industrienationen von vorneherein zu entmutigen, "unsere Führungsposition in Frage zu stellen oder die vorgegebene politische und ökonomische Ordnung zu beseitigen".

Mit anderen Worten: Europäer und Japaner haltet euch bloß zurück. Wir sind die führende Wirtschaftsmacht und werden es auch bleiben Falls ein amerikanisches Unternehmen einen so unverhüllten Anspruch stellte, wäre es schnell mit den Anti-Trust-Gesetzen konfrontiert. Die Vordenker der amerikanischen Regierung hingeger. fühlen sich offenbar berechtigt, die ausländische Wirtschaftskonkurrenz in Schach zu halten und diese Absicht auch noch schriftlich festzulegen.

Immerhin: Die Nato soll bleiben, als wichtigstes Verteidigungsinstrument des Westens und als Medium des amerikanischen Einflusses in der Alten Welt. Mit der Allianz ist der Westen bisher gut gefahren. Nach den Vorstellungen der Planer sollen auch die ost-mitteleuropäischen Länder vom amerikanischen Schutz profitieren. Ihnen wird ein ähnliches Sicherheitsarrangement wie den Golfstaaten in Aussicht gestellt.