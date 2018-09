Die Hotelführer Aral, Gault Millau, Michelin und VIF auf dem Prüfstand

Das ist das Komische an der Statistik: Wenn man die unsinnigsten Einzelergebnisse sinnvoll zusammenzählt, dann muß das Resultat kein Unsinn sein. Wir haben aus vier der marktbeherrschenden Hotelführer die Prozentzahl derjenigen Hotels addiert, die sie in sechs deutschen Großstädten als besonders angenehm empfinden.

Und so sieht das Ergebnis aus, wobei die Wertungszahl der Summe der „Angenehm“-Prozente entspricht:

1. Hamburg (109); 2. München (104,8); 3, Köln (80,8); 4. Frankfurt (62,4); 5. Berlin (48,2); 6. Dortmund (42,4).

Nun läßt sich freilich nicht nur auf der Grundlage der zugebilligten Prozentpunkte die Qualität der jeweiligen Hotels beurteilen, sondern ihre Hotelbeurteilungen entscheiden auch über die Qualität der jeweiligen Hotelführer.

Kein Kurswechsel

An der hat sich, seit wir sie verfolgen, nicht so sehr viel geändert. Jeder Kurswechsel wäre da ja schwierig und kostspielig. Varta ist mal wieder nicht dabei, da er glaubt, es sich leisten zu können, statt wie alle anderen im Spätherbst im Frühfrühling zu erscheinen, also ihnen sowohl immer vorweg wie hinterher zu sein. Die Reihenfolge der „angenehmen“ Hotel-Städte wäre übrigens die gleiche geblieben, wenn wir den Varta vom vergangenen Jahr einbezogen hätten.