Noch nestwarm sind die Ferienangebote, die Veranstalter und Verkehrsämter für die Ostertage präsentieren.

Nach Butjadingen an der Nordseeküste führt eine von Karfreitag bis Ostermontag dauernde Bustour, die der Rolf Soll Reisedienst Poppenbütteler Bogen 42, 2000 Hamburg 65, Tel. 040/606 60 96) von Hamburg aus organisiert. Das Programm ist vielfältig, die Aktivitäten reichen vom „schwungvollen Osterball“ über „geselliges Kegeln“ bis hin zu Rundfahrten und Besichtigungen. Einschließlich Übernachtungen und Verpflegung kostet die Reise 459 Mark.

Störche beobachten kann man in der schleswig-holsteinischen Ferienlandschaft zwischen Eider und Treene. Der vom 15. bis zum 20. April dauernde Aufenthalt kostet von 140 Mark an, eingeschlossen sind Übernachtung und Frühstück, ein Besuch in der Storchenauffangstation, Grachtenfahrt und Osterfeuer. Auskunft und Buchung: Fremdenverkehrsverein Stapelholm, Storchenweg 6, 2251 Süderstapel, Tel. 04883/10 80.

Das Festtagsarrangement des Maritim Hotels „Reichshof“ in Hamburg (Tel. 040/24 83 30) enthält neben vier Übernachtungen mit Frühstück und Menü auch eine Eintrittskarte für das Deutsche Schauspielhaus sowie die „Hamburg Card“, die freie Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel sowie den kostenlosen Eintritt in elf Museen der Hansestadt ermöglicht. Dafür müssen die Osterurlauber freilich auch etwas tiefer in die Tasche greifen: Der Ostertrip kostet mindestens 698 Mark.

Zu Weinproben und Schiffsausflügen, zu Malwettbewerben und Konzerten lädt Traben-Trarbach an der Mosel über die Feiertage. Der viertägige Aufenthalt kostet inklusive Übernachtung und Verpflegung, darunter festliche Menüs, von 175 Mark an. Informationen: Verkehrsamt, Bahnstraße 22, 5580 Traben-Trarbach, Tel. 06541/90 12.

Lehrreich ist ein Kurzurlaub in Trier. Das Arrangement „2000 Schritte = 2000 Jahre“ sieht Besichtigungen der Porta Nigra und der Barbarathermen, des Landesmuseums und des Amphitheaters vor und kostet für zwei Tage einschließlich Übernachtung plus Frühstück von 69 Mark an. Zu buchen bei der Tourist-Information, Postfach 3380 Trier, Tel. 0651/97 80 80.

Das „Eier-Abitur“, bei dem Gänse-, Enten- und Wachteleier bestimmt werden müssen, können Urlauber machen, die die Feiertage auf Waldecker Bauernhöfen verbringen. Der Urlaubsring Waldecker Land (Auf der Brede 8, 3549 Twistetal-Mühlhausen, Tel. 05695/400) arrangiert außerdem Fackelwanderungen, Osterfeuer und Ostereier-Suchaktionen. Siebentägige Aufenthalte mit Halbpension kosten 320 Mark.