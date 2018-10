Inhalt Seite 1 — Rückkehr des Haudegens Seite 2 Auf einer Seite lesen

Alle vier Jahre meldet sich die Weltmacht Amerika von der Weltbühne ab und zieht in den Wahlkampf. Freund und Feind schienen gelernt zu haben, damit zu leben. Diesmal aber ist die außenpolitische Funkstille beunruhigend.

Wenn ein epochales Ereignis wie das Ende der Sowjetunion den Weltatlas umfärbt, dann muß sich die Macht, die so gern ihren Führungsanspruch herauskehrt, an der Umgestaltung aktiv beteiligen. Wenigstens muß sie den Eindruck erwecken, als wirke sie daran mit.

Doch in Amerika ist es unpopulär, von Hilfe für die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten zu sprechen. Es kostet Wählerstimmen, für Demokratie und Marktwirtschaft in Osteuropa Verzicht zu predigen und den Blick in die Zukunft zu lenken, wo die Gegenwart nach einem finanziellen Engagement zu Hause schreit.

Richard Nixon hat dieser Tage an Harry Truman erinnert, weil der im Tiefpunkt seiner Popularität den Mut hatte, Hilfe für Griechenland und die Türkei zu fordern und anschließend zur Stabilisierung Europas gegen den Kommunismus den Marshall-Plan verfocht. Ausgerechnet Richard Nixon, der 1974 aus dem Amt gejagte Präsident der Watergate-Affäre?

Außerhalb der Vereinigten Staaten hatte man sich längst darauf eingestellt, Nixon als den Präsidenten der großen außenpolitischen Ideen und kühnen Entschlüsse gelten zu lassen: Entspannung, Rüstungskontrolle, Öffnung nach China. Doch solch argloser Respekterweis litt daran, daß er ungetrübt war von tieferem Verständnis für den politischen Flurschaden, den Nixon mit Watergate in den Vereinigten Staaten angerichtet hatte. Der Einbruch republikanischer Desperados in das Hauptquartier der Demokraten war ja nur das erste Kapitel eines in der Geschichte der Vereinigten Staaten beispiellosen Politkrimis gewesen. Die Würdigung Nixons als außenpolitischer Denker und Akteur hat deshalb in Amerika, zumal in Washington, mit Recht sehr viel länger gedauert.

Nun ist ihm der Durchbruch gelungen – und das ausgerechnet mit einer herben Kritik an George Bush. Erst ließ Nixon ein Memorandum zirkulieren, in dem er die „beschämend unzulängliche Antwort“ der Vereinigten Staaten auf die Umwälzung in der ehemaligen Sowjetunion kritisierte. Vergangene Woche trat er mit eben diesem Thema und Akzent endgültig ins Rampenlicht der Hauptstadt. Nixons Credo lautet: Rußland an einen neuen Despoten zu „verlieren“, weil Präsident Jelzin wegen eines Fehlschlags seiner Reformen und unzureichender westlicher Hilfe gestürzt wird, das wäre ein schlimmes und kostspieliges Ende aller Friedensträume.

Manche beklagten am Appell des Expräsidenten für mehr Rußlandhilfe den Schönheitsfehler, daß er nicht sagen wollte, woher das Geld dafür kommen soll. Doch immerhin hat Nixon eine längst überfällige Debatte angezettelt. Allein das brachte ihm den Beifall seiner ehemaligen Mitstreiter ein – auch von Henry Kissinger, der ansonsten wieder und wieder betonte, der damalige Präsidenet habe jede Entscheidung selbst getroffen.