Freiburg

Die großen alten Bäume spenden seit vielen Jahrzehnten Schatten. Eine romantische Kapelle lädt zu Besinnlichkeit ein. Ein angenehmer Wind sorgt auf der Freiterrasse mit Blick über die Stadt hinweg auf die Höhen des Schwarzwalds für einen angenehmen Genuß von Kaffee und Kuchen. Rustikale Innenräume im Stil der Jahrhundertwende laden zum Genuß eines Viertels Wein ein. Das „Schloß-Cafe“ auf dem Lorettoberg in Freiburg könnte dem Traum eines deutschen Wirts entsprungen sein. Könnte! Doch eben dieses traditionsreiche Gasthaus hat sich zum Alptraum für seine Betreiber entwickelt. Grund: Es findet zu starken Anklang!

Als das heutige „Schloß-Cafe“ kurz nach der Jahrhundertwende auf dem Lorettoberg erbaut wurde, lag der Hügel fernab der Stadt. Nach dem Kriege indessen entwickelte sich der Hügel zu einer exklusiven Adresse. Gutbetuchte konnten sich die mit Schwarzwaldblick gesegneten Grundstücke leisten. Und so bekam das Ausflugslokal plötzlich Nachbarn, die auf eine Gastwirtschaft in der Nachbarschaft allerdings keinen Wert legten. Doch noch gab es keine Probleme, denn die sieben Wirte, die in kurzer Folge das Gasthaus bewirtschafteten, glänzten nur durch Mangel an Besucherzuspruch. Und ein Lokal ohne Gäste, das erträgt sogar der noble Nachbar ohne Murren.

Als Gerhard Spiecker und Antonio Fernandez, Mitglieder einer jungen Gastronomen-Generation, die aus der studentischen Ecke kommt und unkonventionell denkt, schließlich am 1. Mai 1988 das im Dornröschenschlaf liegende Schmuckstück neu eröffneten, passierte innerhalb kurzer Zeit das, was es nach Meinung der Nachbarn nicht geben dürfte: Das Restaurant wurde sofort vom Publikum angenommen. Und nicht nur von ruhigen Alemannen, die in ihr Weinglas schweigen, sondern von der Freiburger Jugend. Und diese pilgerte nicht mehr zu Fuß auf den Lorettoberg, sondern kam mit Auto oder Moped. Der „Laden lief“ und einige Nachbarn auch. Diese zum Anwalt. Nachdem ein Nachbar den neuen Betreibern schon in den ersten Tagen mit fester Stimme erklärt hatte: „Ich sorge dafür, daß Ihr Lokal geschlossen wird.“

Freiburg ihrerseits hatte – Schlimmes ahnend! – den Betreibern des alten Gasthofs die Ausschankzeit auf 22 Uhr abends beschränkt. In der Hoffnung, daß damit nachbarschaftlicher Friede bewahrt werden könne. Dem war nicht so. Versuche der jungen Wirte um Verständigung mit den Nachbarn mißlangen. Vier Nachbarn des Lokals klagten schließlich auf Rücknahme der gaststättenrechtlichen Erlaubnis. Freiburg war nun Beklagte. Beide Parteien schlugen sich Lärmmessungen und Verkehrszählungen um die Ohren. Nach Ortsterminen urteilte der Verwaltungsgerichtshof Ende letzten Jahres, daß die Nachbarn mit ihren Forderungen recht hätten. Das Gericht entschied, die Erlaubnis, eine Gaststätte zu betreiben, sei zu versagen, weil inzwischen der Lorettoberg ein Wohngebiet geworden sei. Zudem habe sich auch die Nutzung des Lokals verändert. Abgesehen von der Lärmbelästigung durch Besucher werde das Lokal im Vergleich zu einer normalen Speise- und Ausflugswirtschaft „atypisch“ betrieben. Atypisch insofern, als die recht preisgünstigen Angebote eben zu einem größeren Besucherdrang führten im Vergleich zu früheren Betreibern, die deftige Preise von ihren Gästen verlangt hatten.

In Freiburg selbst wurde das juristische Todesurteil für ein über neunzig Jahre altes Ausflugslokal vom Normalbürger so kommentiert, daß „gutbetuchte Anwohner“ durch juristische Zähigkeit nun die Exklusivität ihres Wohngebiets erreicht hätten. Originalton: „Wer Millionen für Grundstück und Haus anlegt, der will keine normalen Freiburger in der Wirtschaft nebenan.“

Alle Warnlichter zum Glühen brachte das Urteil allerdings beim regionalen Hotel- und Gaststättenverband. Verbandspräsident Schwär, selbst erfolgreicher Gastronom und Kommunalpolitiker in Freiburg, fürchtet, daß „dieses Urteil nun zahllosen anderen Querulanten als Ermutigung dient.“ Denn auch der Verbandssyndikus klagt, daß „seit Jahren die Probleme mit den Nachbarn von Lokalen zunehmen“. Wachsende Städte bringen Ausflugslokalen neue Nachbarn. Und selbst in Neubauvierteln, so meinte der Verbandspräsident, sei es immer schwerer, einen Kompromiß zwischen dem Bedürfnis nach Ruhe und dem Wunsch nach einer nahegelegenen Kneipe zu finden.

Gerhard Spiecker und Antonio Fernandez müssen demnächst wohl „den Laden dichtmachen“. Und raten ihren Wirtskollegen, daß diese nur dann ein Lokal aufmachen sollten, wenn’s absolut keine Nachbarn gibt. Lothar Unfried