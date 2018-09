Der Ajatollah Chomeini behielt recht, Per Brief hatte er Michail Gorbatschow einst das Ende des Kommunismus prophezeit. Bedeutet dieses Ende auch den, Triumph des Fundamentalismus im islamischen Südosten der früheren UdSSR? Eine jähe Wende droht heute in keinem der vier Staaten. Doch aus allen Gesprächen mit Machthabern, Mullahs und Minderheiten drängt sich auf, daß Mittelasien zum ersten Mal in der modernen Geschichte seinen Gewinn daraus zieht, ein moslemischer Raum zu sein.

Die Rivalität der Supermächte ist auch zwischen Kaspischem Meer und Pamir-Gebirge zu Ende gegangen. Die alten Mächte dieser Region haben sie in Windeseile abgelöst. Jede will jetzt das Banner des Propheten, das die Araber im 9. Jahrhundert bis zur Seidensraße trugen, in ihre Richtung wenden. Die Türkei möchte die ihr verwandten Nationen für eine säkulare, westorientierte Staatengemeinschaft der Turkvölker gewinnen, Der Iran will sie vom Westen abkehren und in seinen Gottesstaat einbringen. Wo immer in Mittelasien Hans-Jochen Vogels kleine Expedition auf ihrer Reise durch die zwölf GUS-Staaten ankam, waren die Türken längst da – mit spendabler Kulturhilfe und Druckereien zur Umstellung aufs lateinische Alphabet. Und der Iran warb für den Wechsel vom Kyrillischen zum Arabischen, mietete Buchläden an, spenzum für Moscheen und islamische Studien. Saudi-Arabien zieht nach mit Koran-Lieferungen, Pakistan mit außenpolitischer, China mit wirtschaftlicher Beratung.

Ankara hat die stärksten Bataillone, kann sie aber ohne westliche Unterstützung nicht allein versorgen. Turkvölker bilden in drei der vier Staaten die Titularnationen. Fast zwei Drittel der über fünfzig Millionen Moslems zählen ethnisch und sprachlich zum Türkentum. Das gilt auch für Kasachen und Aserbeidschaner, deren Republiken aber geographisch nicht zu Mittelasien zählen. Teheran hat seinen Brückenkopf in Tadschikistan, das zur ostiranischen Familie gehört. Dem Iran ist auch Turkmenistan durch eine lange Grenze und die Drogenmafia verbunden, Aserbeidschan durch das gemeinsame Schiitentum.

Ethnische Differenzen und konkurrierende Machtansprüche der Republiken sind aber dennoch zu ausgeprägt, um Mittelasien schnell und geschlossen unter das Banner des militanten Islam zu bringen. Außer Turkmenistan hat jedes Land Gebietsansprüche gegenüber mindestens einem Nachbarn – und Usbekistan gegenüber allen. Und das Ende des Sowjetimperiums hat die kommunistischen Machteliten Mittelasiens nicht entwurzelt. Sie sind weiter nach uralter Tradition der Clans und regionalen Einflußzonen organisiert,

Der werbende Optimismus freilich, mit dem die Funktionäre in unseren Gesprächen darauf verwiesen, daß ihre Modernisierungsversuche mit westlicher Unterstützung mehr materielle Hoffnungen bieten würden als der Fundamentalismus und damit auch attraktiver seien, erscheint verfrüht. Die ökonomische und ökologische Katastrophe und die Bevölkerungsexplosion Mittelasiens können zwar in der Tat nur noch mit rigoroser Modernisierung abgemildert werden. Doch eine solche Entwicklung konfrontiert – wie die Geschichte des Iran gezeigt hat – die islamische Gesellschaft mit emanzipatorischen und materialistischen Herausforderungen. Antimodernistische, westfeindliche und militant-religiöse Reaktionen sind langfristig deshalb selbst bei den gemäßigteren Sunniten Mittelasiens nicht auszuschließen.