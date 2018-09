Inhalt Seite 1 — Feinheit des Denkens Seite 2 Auf einer Seite lesen

Immer wenn es um das deutsche Wesen geht und darum, wie man es charakterisieren könnte, wird als Definition angeboten, daß dieses Wesen sich durch zwei Wortpaare bezeichnen lasse: durch „entweder – oder“ und durch „wenn schon – denn schon“; ergänzend noch durch den Appell: „Klotzen, nicht kleckern!“

„Alles Schnee von gestern“, sagt Dr. Günter P., Direktionsassistent der Europäischen Management- und Marketing-Agentur (EMMA), als die kreativen Köpfe des Unternehmens sich zur Lagebesprechung treffen.

„Wieso?“ fragt die Runde. „Kommt jetzt differenzierteres und vorsichtigeres Denken und Handeln bei uns in Mode?“

„Und wie!“ erklärt Dr. P. „Die Erfahrungen der Landsleute aus der alten DDR setzen doch völlig neue Maßstäbe, zumindest unterschwellig. In der parteipolitischen Diskussion über die Bewältigung der Stasi-Vergangenheit geht es zwar grob her, als ob die Menschen in der alten DDR entweder für oder gegen das Regime gewesen sein müßten, entweder Spitzel oder Bespitzelte, entweder Täter oder Opfer, und wenn schon, dann mit allen Konsequenzen. Aber ich meine, es wächst doch langsam die Erkenntnis, daß man das alles und vieles andere nicht so kategorisch sehen darf, sondern daß man es viel differenzierter sehen muß. Diese Erkenntnis wächst uns allen zu.“

„Richtig“, sagt Kollege L., der schnell von Begriff und manchmal etwas zynisch ist, „am schnellsten bei der SPD. Da wird jetzt sehr differenziert gedacht, gesprochen und gehandelt. Die Frage, ob Engholm, Klose oder Lafontaine der Kanzlerkandidat sein soll, ist doch außerordentlich differenziert behandelt worden. Nicht nach diesem groben Entwederoder-Schema, entweder der eine oder der andere und damit basta.“

„Aber“, sagt Kollegin S., „nun ist doch alles klar. Engholm will kandidieren. Entweder er wird Bundeskanzler oder nicht, und wenn schon nicht Kanzler, dann will er wenigstens als Oppositionsführer in Bonn bleiben.“

„Nicht so kategorisch“, berichtigt sie Kollege L. „Engholm hat das viel feiner differenziert. Er will nach einer Wahlniederlage nur dann in Bonn bleiben, wenn er ein dickes Prozentpaket Wählerstimmen unter den Füßen hat.“