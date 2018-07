„Es stimmt, in seiner leninistischen Jugend, aber auch in seinen reifen Jahren unter Stalin praktizierte der Kommunismus Verbrechen in großem Stil, später dagegen, als er alterte, fielen ihm die Zähne aus, seine Krallen wurden stumpf, und zur Zeit seiner Vergreisung, Perestrojka genannt, zeigte er der Welt ein fast menschliches Antlitz, wodurch er Sympathie, ja sogar Enthusiasmus weckte unter den naiven Idioten in den großen Demokratien des Westens; denn die großen Demokratien des Westens waren so groß und demokratisch nur für sich selbst, anderen aber, zum Beispiel den Polen, empfahlen sie ein geduldiges und demütiges Vegetieren unter der Sonne der kommunistischen Diktatur.