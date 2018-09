Inhalt Seite 1 — Ein gemeinsames Dach Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Herfried Münkler

Im allgemeinen wird unter Nationalismus eine übersteigerte, verschiedentlich als pathologisch klassifizierte Form nationalen Selbstbewußtseins verstanden, die in Europa während der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts verhängnisvolle Folgen gezeitigt hat. Gegen diesen Nationalismus wird gern ein Patriotismus ausgespielt, der nicht die Nation als solche zum referentiellen Bezug hat, sondern ihre konkrete politische Ordnung, etwa auch die Verfassung, wofür Dolf Sternberger vor langem schon den in jüngster Zeit viel beschworenen Begriff Verfassungspatriotismus geprägt hat. Einer derart prägnanten Kontrastierung von Nationalismus und Patriotismus hat Ernest Gellner in seiner vor einigen Jahren auf englisch vorgelegten, jetzt in deutscher Übersetzung erschienenen, kulturkomparativ angelegten Nationalismusstudie entschieden widersprochen: Nationalismus, so seine These, sei Patriotismus unter den spezifischen Bedingungen der Moderne.

Bei kulturell wie historisch weit ausgreifenden Begriffen wie Nationalismus und Patriotismus hängt viel, wenn nicht alles davon ab, was man jeweils darunter versteht. Für Ernest Gellner, Professor für Philosophie und Sozialanthropologie in Cambridge, ist Nationalismus eine Theorie der politischen Legitimität, der zufolge ethnische und politische Grenzen deckungsgleich sein sollen. Die Verbreitung dieser Vorstellung, so seine These, beginnt mit dem Übergang von der Agrarzur Industriegesellschaft, der für Gellner gleichbedeutend ist mit der Ablösung segmentierter, vertikal wie horizontal gegliederter Kulturen durch eine einheitliche, homogene Kultur, in der es keine Subkulturen mehr gibt, sondern nur noch atomisierte Individuen. Die Pointe dieses Arguments liegt darin, daß danach nicht, wie historisch vielfach zu beobachten, der Nationalstaat der Protagonist einer Politik der inneren Homogenisierung war, sondern umgekehrt der Nationalismus als Ausdruck des Zusammengehörigkeitsgefühls einer kulturell weitgehend nivellierten und homogenisierten Bevölkerung zu begreifen ist.

Es ist indes die Frage, ob eine politische Strömung wie der Nationalismus tatsächlich mit einer soziologischen Theorie, in der die Entwicklung von Wissenssystemen, Reproduktionsmechanismen und sozialer Schichtung kombiniert sind, treffend analysiert werden kann. Aus politik- und geschichtswissenschaftlicher Sicht ist daran das gänzliche Verschwinden der Akteure problematisch: Weder den nationalistischen Politikern noch den nationalistischen Intellektuellen wird von Gellner nämlich eine größere Rolle attestiert, sondern sie haben nur exekutiert, was kultur- und sozialgeschichtlich auf der Tagesordnung stand. Betrachtet man die europäische Geschichte des vergangenen und insbesondere dieses Jahrhunderts, so erscheint Gellners theoretischer Zugriff als eine umfassende Exkulpierung der Politikakteure und ihrer Legitimationsspender.

Nun muß dies nicht unbedingt ein stichhaltiger Einwand sein, denn die Sphäre der Politk könnte, auch und gerade im Bereich des Nationalismus, eine Dimension sein, in der sich die Akteure über Sinn und Reichweite ihrer Handlungen notorisch selbst täuschen. Tatsächlich ist Gellner dieser Auffassung, wenn er etwa am Schluß seiner Untersuchung festhält, eine Theorie des Nationalismus, wie die von ihm entwickelte, könne gut auskommen ohne Beschäftigung mit den Propheten und Propagandisten des Nationalismus. Gellner grenzt sich damit pointiert ab von all jenen Forschern, für die der Nationalismus wesentlich durch Intellektuelle und ihren Vorgaben folgende Politiker hervorgebracht worden ist. Am prägnantesten hat zuletzt Benedict Anderson ("Die Erfindung der Nation") diese Position vorgetragen.

Für Gelber dagegen ist – frei nach McLuhan – nicht die spezifische Botschaft im Kommunikationssystem entscheidend, sondern die Medien der Kommunikation bilden selbst die Botschaft. Die Stärke seines Ansatzes liegt darin, daß er sich nicht mit den spezifischen Formen und Inhalten der zahllosen Nationalismen beschäftigen muß, sondern deren sich weitgehend gleichenden Strukturen nachgehen kann. Drei Haupttypen des Nationalismus werden von ihm dabei unterschieden, wobei der Besitz von Macht und der Zugang zur Bildung für ihn die zentralen Parameter sind: der sogenannte Habsburg-Nationalismus, in dem den Machtlosen auch der Zugang zur Bildung verwehrt sei, sie aber über eine gemeinsame Volkskultur verfügten, die mit einiger Mühe in eine neue Hochkultur als Kernbestand der neuen nationalen Identität transformiert werden könne. Die Natio-Genese in Osteuropa und der Dritten Welt sei vorwiegend nach diesem Modell abgelaufen.

Daneben nennt Gellner den liberalen Nationalismus westeuropäischen Zuschnitts, in dem eine bestehende Hochkultur nur noch ein gemeinsames politisches Dach erhalten muß. Die Einigung Deutschlands und Italiens sei nach diesem Modell erfolgt. Und als dritten Haupttyp nennt Gellner den Diaspora-Nationalismus, der entstehe, wenn Spezialisten, die in Agrargesellschaften für separierte Tätigkeiten in Handel und Verwaltung eingesetzt waren, am Übergang zur Industriegesellschaft kultureller Homogenisierung ausgesetzt werden: Sie können darauf mit Assimilation, aber auch mit der Entwicklung eines eigenen Nationalismus reagieren, wobei freilich zunächst ihr Problem sei, daß sie über keine territoriale Basis verfügen. Als Beispiel hierfür nennt Gellner die Geschichte der Juden und des Staates Israel.