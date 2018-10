Inhalt Seite 1 — Elvis riecht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Willi Winkler

Elvis lebt, er ist nicht gestorben. Seit jenem unheilvollen Augustmorgen des Jahres 1977, da der King fürs erste an einer Überdosis Blaubeerkuchen starb und sich damit klüglich seiner irdischen Existenz entäußerte, ist er seinen Jüngern an den unterschiedlichsten Orten, oft sogar zur selben Stunde erschienen.

In Tallahassee (Florida), Cuernavaca (Mexiko) und Apolda (Neues Deutschland) zeigte er sich rank und schlank in schwarzer Lederjacke und mit Koteletten bis knapp an die Ohrläppchen. Im japanischen Osaka nahm er gar für einen zweifelnden Fan die Sonnenbrille ab und ließ ihn an die Entenschwanzfrisur fassen.

Anderen erschien er unversehens im Fernsehen, predigte beispielsweise Geschäftsreisenden, die sich mit einheimischen Flittchen im Motellolterbett wälzten, das Evangelium der Gattenliebe und nannte ihnen eine Telephonnummer, an die sie ganz schnell einen möglichst hohen Betrag überweisen sollten, um Ablaß für ihre Sünden zu erwirken. Gebrauchtwagenhändler und Präsidentschaftskandidaten brachen schluchzend zusammen, wenn sie seine Stimme hörten ("You’re ncthing but a hound dog"). Und als vor kurzem, wie aus einer obskuren Meldung verlautete, ganz Rethenburg o.d. Tauber in einem Loch verschwand, wollte jemand "Wooden Heart / Muß i denn" gehört haben.

Elvis lebt, auch wenn er doch gestorben sein sollte. Seine Witwe Priscilla, die nur eine früh; Scheidung um das Privileg der Witwenverbrennung bringen konnte, verspürt allabendlich, um das vor einem Millionenpublikum, seine (seine!) Lippen auf ihrem Mund. Ob Elvis bereits von den Toten auferstanden ist oder sich, wie uns einigeimaßen glaubhaft versichert wird, in einem Torstudio von Dieter Bohlen aufhält, um an einer Triple-CD-Collection mit bislang unerhörten Songs zu arbeiten, einer Musik, die ihn weit über den Rang der New Kids on the Block hinauskatapultieren wird: – Wir wissen es nicht.

Gewiß ist freilich, daß wir uns seit einigen Tagen einer nie dagewesenen Emanation des Göttlechen erfreuen können. In den Parfümerieabteilungen namhafter Warenhäuser durfte Elvis als "Elvis" wiederauferstehen. "Elvis" ist ein "aufregender Duft für den Mann", eine création, die nichtsdestoweniger "auch Frauen fasziniert", und zwar schon zum Preis von 44,62 Mark. Doch gemach, gemach.

"Elvis" ist, um bei den Tatsachen zu bleiben, ein Flakon im klassischen griechisch-römisch-amerikanischen Las-Vegas-Stil der mittleren fünfziger Jahre. Der Duft, der Frauen faszinieren soll, wird von einer azur- bis nachtblauen Verpackung zärtlich umfangen und soll ein Tribut an den König des Rock ’n’ Roll sein,