Inhalt Seite 1 — Halb Dandy, halb Jakobiner Seite 2 Auf einer Seite lesen

Im Salon des 19. Jahrhunderts. Ein bleicher, etwa fünfzigjähriger Mann, die halblangen Haare nach hinten fallend, sitzt am Flügel, singt Lieder mit warmer, kräftiger Stimme. Er neigt den Kopf, bedankt sich. Ruhige Lieder, schöne Lieder. Aber über dem Szenerie liegt der prickelnde Reiz des Unvorhersehbaren, eines plötzlich ausbrechenden, fast epileptischen Anfalls. Man hat einen Besessenen eingeladen: John Cale in der stuckverzierten Musikhalle Hamburgs.

Ein Mann, der sich schützen muß, aus Angst vor Verletzungen. Er trat mit einer Fechtmaske auf, dem Gesichtsschutz eines Eishockeytormanns, einer Maske aus durchsichtigem Plastik. Heute zeigt er sein Gesicht und versteckt sich in einem schwarzen Gehrock, mit hohem, weißen Stehkragen, halb Dandy, halb Jakobiner.

John Cales Solokonzerte sind Abende voller Monologe aus seinen Plattendramen. Das melodische und ideele Gerippe seiner Musik, von dem er immer wieder ausgeht, nach allen Richtungen: brachiale Rockmusik, artifizielle Tonmalereien, klassische Instrumentalwerke oder sparsam begleitete Songalben. Vielleicht sind die Zeiten vorbei, in denen er singen mußte: „My name is John, I came from Wales, I never wrote a song called After Midnight‘“, um sich gegen die Verwechslung mit J.J. Cale zu verwahren oder gar mit John Cage, dessen Weg er wenigstens musikalisch einmal kreuzte. Aber noch immer umweht seine Konzerte – auch wenn der Saal fast gefüllt ist – der Hauch einer Verschwörung von Sympathisanten, die alle Losungen kennen und schon bei den ersten Tönen der Einleitung zum Klatschen neigen.

„A song in B flat.“ John Cale gibt sich gern den Anschein, als würde er das Innere seiner Songs offenlegen. Es gab Konzerte, da brüllte er die Akkordwechsel als Text übers Mikrophon. Oder er führt vor, wie an diesem Abend, aus welchem Woody-Guthrie-Song er den Riff für sein „Ship Of Fools“ geklaut hat. Eine alte Geschichte, der er diesmal eine neue – zu „Cordoba“ – hinzufügt, die Inspiration habe ihn verlassen, und da habe er in Brian Enos Bücherschrank ein englisch-spanisches Sprachlehrbuch entdeckt. „Ursprünglich hieß das Lied deshalb ‚Lektion 54‘. Jetzt ist es ein Song über einen Terroristen – Cordoba.“ Und dann spielt er ihn, und man hört die Übungssätze „You walk towards the Station. I walk towards the bus“, und doch bleibt es so poetisch, bedrückend wie zuvor. Die zwiespältige Offenheit von John Cale verdunkelt mehr, als sie erhellt.

Drei Akkorde, schwer wie Kirchturmglocken, die Stimme liegt genau auf den Tönen der Tasten: „Standing waiting for a man to come...“, und verschmilzt mit dem Klang des Bösendorfers. John Cale singt wie ... Es ist so schwierig zu fassen, weil es keinen Vergleich gibt. Unvergleichlich also. Und doch ist da das Bild eines zurückgekehrten, walisischen Sängers, der aufrecht im verräucherten Pub steht, die Hand leicht aufs Klavier gelegt, und mit klarer Stimme die stolzen, innigen Lieder der Vergangenheit wieder holt. Es ist nicht möglich, und so zerbrechen sie in einem splitternden Schrei, enden in einem Krächzen, in einer in der Luft hängenden Dissonanz.

John Cales Musik schwebt zwischen Sehnsucht und Verzweiflung, sie kann in jedem Moment in kakophonische Tiefen stürzen oder sich in spätromantischem Schwelgen nach oben ziehen. Oder sie hämmert in unerbittlich durchgeschlagenen Akkorden, die Jerry Lee Lewis Rock ’n’ Roll so nahestehen wie Steve Reichs Pianowerken. John Cales strenger Schizophrenie kann man sich nur annähern.

Donnerstag, der 23. April ist nicht Cales Tag. Er ist erkältet, heiser, hustet. Die hohen Töne, die finalen Ausbrüche klingen eher rauh als emphatisch. Der Bösendorfer verleitet – im Gegensatz zum elektrischen Roland- oder Yamaha-Klavier – zu üppigen Zwischenspielen, und erst an der Gitaire findet er wieder zu seiner rhythmischen Härte.